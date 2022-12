Na reta final da gravidez, Gabriela Priori posa nua e revela nome da filha

Foto: Reprodução/Instagram

A advogada e apresentadora Gabriela Priori apareceu nas redes sociais com uma novidade sobre a gravidez. Na reta final da espera pela primeira filha, a loira posou nua para mostrar o barrigão e compartilhou o nome da pequena.

Por meio do perfil no Instagram, ela mostrou o barrigão de nove meses e revelou que a filha com Thiago Mansur se chamará Ava, a novidade apareceu na legenda da publicação.

Em entrevista para a Quem, o DJ e marido de Gabriela Priori já havia falado sobre o suspense em torno do nome da primeira herdeira, fruto do relacionamento dos dois.

“A gente vai segurar esse segredinho, porque quer contar de uma maneira muito especial, tanto para o público quanto para a família”, disse para a revista.

Nos comentários da publicação não faltaram elogios para Gabriela Priori. “A imagem mais sublime de uma mulher. O poder da vida”, escreveu uma conta. “Como é lindo poder gerar uma vida”, disse mais um. “A perfeição existe”, disse outra conta.

Veja a publicação:

