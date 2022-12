Namorada de Juliana Paes se declara durante passeio na praia: ‘Amo’

Foto: Reprodução/Instagram

A jogadora de vôlei do Osasco, Maynara, apareceu nas redes sociais no sábado (24) para compartilhar alguns cliques ao lado da namorada, Juliana Paes, durante um passeio na praia.

Aproveitando a véspera do Natal, a atleta publicou uma foto da também jogadora de vôlei em um momento de lazer dando aquela caprichada no bronzeador. Na publicação, a foto veio acompanhada de um emoji “babando” pela beleza da moça.

Em mais stories no perfil do Instagram, a namorada da jogadora Juliana Paes mostrou um vídeo das duas praticando esportes. O momento veio junto com uma declaração cheia de amor.

“Eu amo me divertir e aprender com você!”, escreveu Maynara para Juliana. Em publicação neste domingo (25), a jogadora do Taubaté desejou um feliz Natal aos seguidores.

“Passando aqui para desejar um feliz Natal para todos vocês! E que o espírito que este dia nos traz esteja conosco em todos os momentos”, publicou direto da praia.

Veja o cliques:

Recentemente, a jogadora falou com o iBahia sobre a vida pessoal e a relação do seu nome com a atriz global, o que gera confusões em alguns momentos da rotina.

“Até agora eu não entendi o motivo disso ter acontecido, tem gente que não abre a reportagem pra ler e já começa a compartilhar, e eu tomei um susto. Comecei a receber bastante mensagens nas minhas fotos com a Maynara, muita gente falando ‘caramba, que susto!’, achando que fosse a atriz. Mas eu fico feliz por que viralizou uma mensagem de amor. O amor é sempre válido”, disse a atleta em entrevista exclusiva ao iBahia.

“Me mandaram um tweet da atriz desejando todo o amor do mundo para mim e eu achei isso o auge. Ela ter compartilhado uma reportagem e ter desejado felicidades era o que faltava assim. Fico contente que essa mensagem de amor tenha chegado a tanta gente”, completou.

