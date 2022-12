Nem sempre é fácil esquecer do trabalho nas férias, especialmente quando sentimos que muita coisa ficou pendente. Porém, manter os pensamentos ancorados apenas no trabalho, durante os momentos de descanso, pode não ser uma boa ideia. Por isso, trouxemos dicas que têm como objetivo ajudá-lo a se desconectar do trabalho neste fim de ano. Acompanhe.

Não consigo esquecer do trabalho nas férias, o que fazer?

Infelizmente, não existe fórmula infalível para esquecer do trabalho nas férias, pois tudo depende da situação que você está vivendo. No entanto, algumas medidas costumam contribuir para o relaxamento durante os momentos de folga. Veja as nossas ideias:

1. Programe o seu retorno e organize a agenda

Antes de iniciar as suas férias, considere programar o seu retorno mantendo a sua agenda organizada. Anote todas as pendências e deixe tudo agendado para que quando você retornar não haja a necessidade de viver um verdadeiro “furacão”.

É claro que nem sempre será possível programar tudo antes do retorno, mas deixar as pendências mais importantes organizadas pode minimizar aquela sensação de preocupação.

2. Não fique contando os dias para o retorno

Não caia naquele equívoco de ficar contando quantos dias livres você tem pela frente. Esse comportamento pode, apenas, aumentar a sua tensão frente às férias. Portanto, considere em focar no aqui e agora, no momento em que você está vivendo, ao invés de ficar olhando o tempo todo para o calendário.

Viva um dia de cada vez, descansando, fazendo algo que você gosta, e assim por diante. Apenas saber o dia do retorno já é o bastante.

3. Programe as atividades que você fará nas férias

Criar uma lista de atividades também pode ajudar a esquecer do trabalho nas férias. Portanto, pense em todos aqueles hobbies que, às vezes, são deixados de lado por conta da correria da rotina. Depois, analise quais deles poderão ser incluídos nas suas férias e faça uma listinha para colocar em prática nos dias de folga.

Isso pode ajudá-lo a se conectar mais com as férias e se desconectar mais do trabalho. Experimente.

4. Evite acessar materiais e conversas sobre trabalho

Durante as férias, não fique acessando o seu e-mail, procurando conversas com colegas de trabalho no WhatsApp ou outras fontes de informação que vão impedir que você foque apenas no descanso. Claro que pode haver imprevistos e situações urgentes, mas ficar olhando as conversas e os materiais do trabalho o tempo todo pode atrapalhar o seu descanso e aumentar a ansiedade pelo retorno.

5. Foque na sua família e na rotina mais caseira

Considere dar mais atenção à rotina que você não costuma ter quando está trabalhando. Por exemplo, arrumar algo em casa, fazer uma refeição caprichada para a família, entre outras ações, pode ser bem interessantes na hora de esquecer do trabalho nas férias.

Faça o teste de pôr a atenção nesses pontos, trazendo a sua mente para o momento, dizendo algo como “estou com a minha família agora e vou aproveitar”, pode ser um caminho. Experimente.

Aproveite as suas férias! Você merece esse descanso. 🙂