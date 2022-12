Não consigo me conectar ao Data Center

Final Fantasy XIV é um MMORPG desenvolvido pela Square Enix. O jogo é o décimo quarto título da série Final Fantasy e, embora já exista há alguns anos, ainda mantém sua popularidade. O jogo tornou-se bastante popular ao longo do tempo, e atualizações frequentes que melhoram a jogabilidade e adicionam novos elementos de jogo mantêm os jogadores voltando ao jogo.

Muitos usuários encontraram Final Fantasy XIV erro 2002 enquanto tenta entrar em uma partida. Quando você receber esse erro, não poderá entrar no lobby e entrar na partida. Então, o que é esse erro, o que o causa e como pode ser corrigido? Se as mesmas perguntas estão surgindo em sua mente, você achará este artigo útil. Este artigo discutirá o erro Final Fantasy XIV 2002 e como você pode corrigi-lo.

O que é Final Fantasy XIV Error 2002: Não é possível conectar ao data center

Final Fantasy XIV Error 2002 ocorre quando você está tentando entrar no lobby do jogo. Geralmente, você enfrentará esse erro ao selecionar o personagem antes de entrar na partida. Então, por que esse problema ocorre? Quando você recebe esse erro, significa que os servidores do jogo estão sobrecarregados com usuários tentando entrar na partida.

Anteriormente, o limite que os servidores podiam suportar era de 17.000 jogadores por vez em um lobby tentando entrar em uma partida. Posteriormente com a atualização, o limite foi aumentado para 21000. A atualização com esse limite aumentado foi lançada recentemente e é o limite atual para os servidores.

Aumentar o limite do servidor não ajudou a resolver esse erro, pois mais e mais jogadores jogam Final Fantasy XIV, que excede o limite do servidor e causa esse problema. Este erro é freqüentemente encontrado quando novos elementos são adicionados ao jogo.

Corrigir o erro Final Fantasy XIV 2002 Endwalker: erro de conexão do servidor do lobby

Espere por algum tempo

A causa geral desse problema é o servidor de jogos sobrecarregado. A mensagem de erro pode ser facilmente resolvida esperando algum tempo antes de entrar no lobby novamente. Isso pode levar algum tempo para limpar os servidores e, em seguida, você pode entrar no lobby sem enfrentar o Erro 2002 do Final Fantasy XIV.

Você receberá essa mensagem de erro frequentemente durante os horários de pico do jogo, como quando novos personagens ou outros elementos do jogo são lançados. Nada para se preocupar; aguarde algum tempo e poderá entrar no lobby sem problemas.

Reiniciar roteador

Muitas vezes, o problema pode não residir no servidor, mas na sua conexão com a Internet. Quando sua internet está lenta, é provável que você encontre esse problema. Nesse caso, recomendamos que você reinicie o roteador para corrigir problemas com o roteador que podem causar lentidão na Internet. Para reiniciar o roteador, siga as etapas abaixo-

aperte o Botão de energia no roteador para desligá-lo. Aguarde algum tempo até que todas as luzes LED se apaguem.

Agora, desconecte o adaptador de energia do roteador da fonte de alimentação.

Aguarde um ou dois minutos e conecte o adaptador de energia novamente.

Agora, ligue o roteador e conecte-se à rede novamente.

Verifique se o problema ainda é encontrado ou não.

Reiniciar o jogo

Outra coisa que você pode fazer é reiniciar o jogo. O problema pode ser frequentemente encontrado devido a erros aleatórios no jogo. Nesse caso, reinicie o jogo e você poderá avançar sem enfrentar nenhum erro.

Entrar novamente no jogo

Muitos jogadores disseram que entrar novamente no jogo ajudou a resolver o problema para eles. Tudo o que você precisa fazer é sair do jogo e fazer login novamente. Uma vez feito isso, você poderá jogar sem enfrentar o Erro 2002 no Final Fantasy XIV.

Conecte-se a diferentes data centers

Por fim, recomendamos que você mude para um centro de dados diferente. Se você está enfrentando esse problema devido ao servidor sobrecarregar os players, conectar-se a um data center diferente ajudará. Você pode se conectar a um data center diferente seguindo as etapas abaixo –

Abra o jogo e vá para Definições .

Aqui, selecione Menu de Seleção do Centro de Dados.

Agora, selecione qualquer outro centro de dados.

Uma vez feito, tente jogar o jogo novamente.

Permitir FFXIV através do firewall

Você também pode enfrentar esse problema se o Firewall bloquear o Final Fantasy XIV. Você terá que permitir o jogo através do Firewall e verificar se ainda enfrenta esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla do seu teclado para abrir Menu Iniciar . Aqui procure por Firewall do Windows Defender e clique no resultado da pesquisa relevante para abri-lo.

Na barra lateral esquerda da janela que se abre, clique em Permitir um aplicativo ou recurso por meio do Firewall do Windows Defender.

Agora, clique no Mudar configurações botão e, em seguida, clique em Permitir outro aplicativo botão.

Clique em Navegar e vá para onde o arquivo FFXIV está salvo. Selecione o arquivo e clique no botão Abrir botão.

Aqui, clique no Adicionar botão para adicionar o aplicativo.

Agora, marque a caixa de seleção para Público e Privado ao lado do FFXIV para permitir através da rede Pública e Privada.

Clique no OK botão para salvar as alterações.

Agora você não deve mais enfrentar o problema durante o jogo.

Desative o Firewall do Windows Defender

Você pode desativar o Windows Defender Firewall para corrigir o erro 2002 do Final Fantasy XIV. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Clique no Começar ícone na barra de tarefas, procure por Firewall do Windows Defender e abra-o.

Na tela seguinte, clique em Ativar ou desativar o Firewall do Windows Defender na barra lateral esquerda.

Selecione os Desative o Firewall do Windows Defender (não recomendado) opção para ambos Configurações de rede privada e Configurações de rede pública.

Feito isso, clique em OK.

Agora, tente jogar o jogo e veja se você ainda enfrenta o problema.

Desinstalar antivírus

Se você estiver usando um antivírus de terceiros em seu sistema, desinstale-o. Muitas vezes, antivírus de terceiros podem interromper o jogo e causar esses problemas. Se você tiver um antivírus de terceiros em seu sistema, tente desativá-lo primeiro. Se a desativação do antivírus funcionar, o problema foi causado pelo antivírus para que você possa desinstalá-lo.

Mude para o DNS do Google

Se você estiver enfrentando o erro Final Fantasy XIV 2002, tente mudar para o DNS do Google. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu PC pressionando Windows + eu combinação de teclas.

Agora, na barra lateral esquerda, clique em Rede e Internet .

Do lado direito, clique Configurações avançadas de rede e depois Mais opções de adaptadores de rede.

Clique com o botão direito do mouse no seu adaptador de rede na próxima janela e clique em Propriedades.

Aqui, clique duas vezes em Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4).

Em seguida, selecione a opção de Use os seguintes endereços de servidor DNS definir Servidor DNS preferido Como 8.8.8.8 e Servidor DNS alternativo Como 8.8.4.4 e depois clique em OK para salvar as alterações.

Desinstalar WTFast

Se você tiver o software WTFast instalado no seu PC, isso também pode causar esse problema. Você pode desinstalar o WTFast do seu PC seguindo as etapas abaixo:

aperte o janelas tecla em seu teclado, e no Menu Iniciar procurar por Painel de controle e abra-o.

Aqui, clique em Programa e recursos debaixo Programas .

Na lista de aplicativos, selecione WTFast e clique em Desinstalar.

Confirme a desinstalação do aplicativo WTFast.

Uma vez feito isso, verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Palavras Finais

Final Fantasy XIV Error 2002 é geralmente enfrentado devido à sobrecarga do servidor. Tudo o que você precisa fazer é esperar algum tempo para entrar no jogo. No entanto, se isso não ajudar, siga as outras etapas de solução de problemas deste artigo.

