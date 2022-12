Narcisa Tamborindeguy participa de ‘Cara e Coragem’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) está com o prestígio em alta em ‘Cara e Coragem’. Tanto que a atriz consegue reunir vários convidados famosos em uma festa promovida em seu próprio apartamento.

Amigos de Pratini na trama, Narcisa Tamborindeguy acompanhada de Maria Beltrão, Talitha Morete e Thiago Oliveira, apresentadores do ‘É de Casa’, serão o centro das atenções do evento, que conta ainda com Hugo Sá (Rafael Theophilo) como um dos anfitriões. A cena vai ao ar nesta sexta (9).

A participação da turma do ‘É de Casa’ marca a estreia dos apresentadores em novelas. “Eu estou superemocionada por estar fazendo a minha estreia como atriz. Estou deslumbrada! Eu, Talitha e Thiago botamos para quebrar”, rememora Maria Beltrão.

Já Narcisa, uma veterana em participações, arrancou risadas do elenco e da equipe com seu jeito espontâneo e bordões impagáveis. “Ai, que loucura! Ai, que Cara e Coragem! A loucura não tem cura. Estou adorando tudo isso. Amo festas! Na ficção e na vida real”, contou.

Os convidados especiais da festa são recebidos por Andréa e contracenam também com Pat (Paolla Oliveira), Rômulo (Rafael Cardoso) e Enzo (Pablo Sanábio), entre outros personagens. Já a música fica por conta do pocket show do músico Rodrigo Cebrian, autor de “Essa Menina”, uma das canções da trilha sonora da novela.

O ‘É de Casa’ deste sábado, dia 10, exibe os bastidores das gravações desta sequência da novela ‘Cara e Coragem’.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks, Wendell Bendelack e Zé Dassilva. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

