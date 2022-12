Natal altera o pagamento do Auxílio Brasil e beneficiários se surpreendem

Os beneficiários do Auxílio Brasil terão uma grande surpresa neste mês de dezembro. De acordo com o Governo Federal, o calendário de pagamentos será antecipado, sendo iniciado no dia 12 e finalizado antes do Natal.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o objetivo é que todas as famílias recebam os pagamentos do benefício antes das festas de fim de ano. É importante salientar que neste mês de dezembro, os beneficiários poderão sacar até R$ 712, visto que o Vale-Gás também será disponibilizado.

Auxílio Brasil de R$ 600 antecipado

Primeiramente, é importante salientar que este não é o primeiro adiantamento do Auxílio Brasil, visto que os valores já foram adiantados nos meses de agosto e outubro. No mês de dezembro, as famílias receberão a parcela antecipada no valor de R$ 600.

No entanto, a previsão inicial é de que o benefício volte a ser distribuído no valor habitual de R$ 400 a partir de janeiro de 2023, embora o futuro governo Lula (PT) tenha informado que a pretensão é continuar no valor atual.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Podem receber o Auxílio Brasil:

Pessoas cadastradas no CadÚnico ;

; Pessoas em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105;

Pessoas em situação de pobreza, com renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210;

Pessoas que têm emprego formal e a renda ultrapassa a linha de pobreza, mas podem receber o Auxílio por até dois anos, desde que a renda familiar mensal não ultrapasse R$ 252 por pessoa.

Calendário do Auxílio Brasil – dezembro

Primeiramente, é importante salientar que no mês de dezembro, parte dos beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber o valor de até R$ 712,00, visto que o Vale-Gás também será disponibilizado, junto ao calendário do auxílio. Portanto, confira quais são as datas de pagamento:

NIS final 1 – 12 de dezembro;

NIS final 2 – 13 de dezembro;

NIS final 3 – 14 de dezembro

NIS final 4 – 15 de dezembro;

NIS final 5 – 16 de dezembro;

NIS final 6 – 19 de dezembro;

NIS final 7 – 20 de dezembro;

NIS final 8 – 21 de dezembro;

NIS final 9 – 22 de dezembro;

NIS final 0 – 23 de dezembro.

Próximo pagamento do Vale-Gás

A princípio, a apuração dos preços do gás de cozinha é realizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A agência divulga mensalmente o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP e, a partir disso, o valor do benefício é definido.

É importante ressaltar que o pagamento do Vale-Gás é liberado a cada 2 meses, com um valor que corresponde a 50% do preço médio nacional do botijão de gás. Todavia, atualmente o benefício está sendo liberado em dobro, no valor de R$ 112,00.

Os repasses do benefício ocorrem juntamente com os pagamentos do Auxílio Brasil. Além disso, o cronograma é definido de acordo com Número de Identificação Social (NIS). Portanto, confira o calendário de pagamentos de dezembro.