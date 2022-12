Natal na casa de Moretti é interrompido por revelação de Sara

Foto: Reprodução / Fábio Rocha

A partir deste sábado (24) o Natal chega também em ‘Travessia’. Na casa de Guerra (Humberto Martins), o empresário reúne, além da família, os funcionários da construtora para uma confraternização mais tradicional.

Já na casa de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Guida (Alessandra Negrini), a noite tem mais cara de festa. Pelo menos, é o que ele e a mulher planejam. Mas Sara (Isabelle Nassar), uma das convidadas, vai surpreender a todos e acabará com o clima alegre da confraternização.

A festa está cheia e o ambiente é ideal para a surpresa que Sara quer fazer. Antes de colocar seu plano em prática, ela liga para Dante (Marcos Caruso), que entende a motivação da amiga de Débora (Grazi Massafera), mas pede que ela tenha cuidado. De sua casa, está preocupado.

Música, animação, brindes e sorrisos. Tudo parece ir muito bem até que Sara entrega um pen drive ao DJ e combina com ele de dar play no conteúdo. Ela pega o microfone, sugere brinde e… bomba! Pergunta em alto e bom som se aquelas pessoas ali se lembram de Débora e coloca o áudio da amiga, com a última ligação que ela fez para Moretti antes do acidente.

Nas cenas, previstas para irem ao ar na segunda-feira (26), Sara consegue fazer, pela amiga, o escândalo que Débora prometeu na última ligação que fez para Moretti.

A festa acaba. Todas as atenções agora estão voltadas para o empresário. Guida diz, na mesma hora, que o casamento dos dois termina ali. Ela se sente humilhada. A partir de agora, ela quer vingança.

‘Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.