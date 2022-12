Nenhuma criança até 2 anos recebeu imunização contra Covid-19

Foto: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

Nenhuma criança com comorbidades, de 6 meses a dois anos, foi vacinada no primeiro dia de aplicação da dose contra a Covid-19, em Salvador. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), enviada em nota para o iBahia, só há registro de seis agendamentos na plataforma do Hora Marcada e todos com previsão de vacinação nesta sexta-feira (02).

Na quinta (1º), os pequenos poderiam receber a primeira dose do imunizante caso estivessem cadastrados no sistema da SMS e também com aplicação agendada. No entanto, de acordo com o órgão, apenas um responsável agendou a vacinação.

A aplicação da dose de quinta foi remarcada para sexta-feira (2). O objeito foi evitar desperdício do imunizante, porque depois que a ampola é aberta, a vacina precisa ser aplicada em até 12 horas.

Ainda segundo a secretaria, a expectativa é de que 900 crianças dessa faixa etária com comorbidades recebam a vacina.

Agendamento da vacinação

A SMS abre 260 vagas por dia para a vacinação dos pequenos com comorbidades. As vagas são distribuídas em 13 unidades de saúde da cidade.

Os pais e responsáveis devem fazer agendamento no portal eletrônico (site Hora Marcada) e comparecer ao local e hora marcados, portando original e cópia do comprovante de residência, Cartão SUS e cartão de vacina da criança.

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, o esquema de vacinação primário será composto de três doses. As duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose, administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

Cadastramento das crianças com comorbidades

Mesmo com o início da vacinação, a SMS dá continuidade ao cadastramento das crianças com comorbidades. A lista continuará subsidiando a pasta no planejamento da imunização desse grupo, que será iniciada logo após a etapa do cadastramento, em data ainda a ser divulgada.

Para isso, a SMS disponibilizou um site específico relacionado às comorbidades, restrito ao médico (a) que utilizará o mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb.

Confira o passo a passo:

O responsável pelo portador da comorbidade com a idade entre 6 meses e 2 anos deverá procurar o médico que acompanha o bebê – tanto da rede pública quanto da rede privada;

O médico fará a avaliação do paciente e verificará se o mesmo está dentro das comorbidades e deficiências elencadas pelo Plano Nacional de Imunização;

Caso esteja elegível, o médico incluirá o nome do paciente na lista de habilitados para campanha de vacinação contra Covid-19 através do portal sobre comorbidades;

Quando a vacinação do grupo estiver aberta, é importante destacar que antes de se dirigir ao ponto de imunização o paciente deverá conferir o nome cadastrado no site da SMS.

