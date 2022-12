Neoenergia Coelba concede desconto na conta de luz

Foto: Reprodução

A Neoenergia Coelba está concedendo um desconto de até R$ 20 no pagamento da conta de energia elétrica no mês de dezembro. A companhia fechou parceria com o aplicativo RecargaPay e oferece o desconto para quem for pagar com o cartão de crédito na plataforma digital.

O desconto é disponibilizado a partir da inclusão do código NEO20 e segue até o dia 31 de dezembro.

Podem participar os consumidores que realizarem o download do app e quitarem a conta de energia pela primeira vez diretamente no RecargaPay. A iniciativa tem como objetivo facilitar o pagamento dos clientes das distribuidoras por meio da plataforma digital.

“O cliente pode escolher receber sua fatura de energia por e-mail, desta forma, promovemos a comodidade, o conforto e a saúde das pessoas, que não precisarão sair de casa para fazer o pagamento, evitando assim aglomeração”, afirmou o superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia, Leonardo Moura.

