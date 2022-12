NEON ou NUBANK? Qual é o melhor banco digital?

Ao decidir optar por utilizar um banco digital, as taxas de serviços baixas e a disponibilização de serviços gratuitos são os pontos mais relevantes e que fazem toda a diferença. Na atualidade, as contas digitais têm se tornado atrativas para quem busca por praticidade e menos burocracia. No entanto, qual o melhor banco digital: o Neon ou Nubank?

Confira nessa quarta-feira (21) as particularidades de cada um e tire suas próprias conclusões. Na matéria do Notícias Concursos, você verá, portanto, o comparativo entre o Neon e o Nubank para poder analisar qual o banco digital mais vantajoso, de acordo com as suas necessidades e o tipo de serviço que procura.

Qual o melhor banco digital: Neon ou Nubank?

Os bancos digitais são sinônimos de facilidade com as finanças. Isso porque é possível realizar diversos serviços que, outrora, eram disponíveis somente nas agências bancárias físicas.

Desse modo, por meio do celular, o cliente pode pagar contas, parcelar faturas, realizar transferências e até depósitos, entre outras transações. Contudo, além dos recursos disponíveis na maioria dos bancos digitais, a operacionalização dos produtos acontece de forma particular, ou seja, cada banco atua, a seu modo, com a cobrança ou não de taxas, bem como rendimentos em conta diferenciados e etc. Assim sendo, conhecer os bancos digitais antes de escolher em qual se tornar cliente é interessante. Veja, portanto, um comparativo entre o Nubank e Neon.

Nubank: maior banco digital do Brasil

O Nubank é, atualmente, o maior banco digital do país. Começou no ramo de finanças como fintech e hoje tem mais de 20 milhões de clientes só no Brasil.

O sucesso da empresa se deve à desburocratização bancária e oferta de produtos inteiramente digitais sem custos e taxas abusivas. Por meio do aplicativo, que o interessado pode baixar gratuitamente, disponível para os sistemas Android (Google Play) e iOS (App Store), o usuário consegue criar a conta digital e se já possuir o cartão de crédito da empresa, acessa todas as ferramentas, além de poder tirar as dúvidas no chat.

Dessa maneira, a conta pode ser aberta gratuitamente, não possui taxa de manutenção e pode ser utilizada como opção de débito para o cartão, ou seja, com saldo em conta, o cliente utiliza o cartão de crédito também em função débito. Outra vantagem é que o rendimento da conta é maior do que em alguns concorrentes e mais do que na poupança, pois é de 100% do CDI. Além disso, o cliente consegue solicitar empréstimos por meio da aplicação.

De modo semelhante, o cartão de crédito não possui anuidade e nem taxa. Contudo, o Nubank cobra R$ 6,50 por cada saque.

Neon: primeiro saque do mês é de graça

Um banco digital de destaque, o Neon oferece produtos semelhantes ao Nubank, sem cobrança de taxa de manutenção no caso da conta digital e sem taxa e anuidade no caso do cartão de crédito. Porém, a conta digital não rende automaticamente. O primeiro saque do mês é gratuito, a partir do segundo, a empresa cobra R$ 6,90 por cada transação. O cartão de crédito possui a bandeira Visa e já vem habilitado para compras internacionais. Também no banco Neon é possível contratar empréstimo, tendo resposta em até um dia útil.