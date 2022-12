A Neugebauer é pioneira no Brasil na fabricação de chocolates e vários outros doces. A companhia atua no mercado há mais de um século e a cada dia que passa, é reconhecida pela qualidade de seus produtos. Confira, a seguir, os empregos anunciados pela empresa.

Neugebauer abre NOVOS empregos pelo país

Desde a sua fundação, em 1891, a Neugebauer busca entregar qualidade e sabor em seus chocolates e doces. É uma companhia que prioriza os seus princípios e acredita que através deles chegaram tão longe. A empresa possui um portfólio amplo e repleto de variedade, podendo agradar todos os públicos.

Trata-se de uma fabricante que atua com amor e busca entregar os melhores produtos aos seus clientes. Para assim, se tornar referência em seu segmento. Neste momento, a contratante está anunciando novas vagas de trabalho para auxiliar nas suas atividades. A companhia busca por profissionais que tenham os mesmos valores da empresa. Se você atua com amor e gosta do que faz, essa vaga é para você. Confira, a seguir.

Analista de Educação Corporativa (Treinamento e Desenvolvimento) – Arroio do Meio/RS;

Auxiliar de Almoxarifado – Arroio do Meio/RS;

Jovem Aprendiz – Rio Grande do Sul;

Promotor de Vendas – São Paulo;

Vendedor – Porto Alegre;

Auxiliar de Industria – Rio Grande do Sul;

Analista de Logística – Arroio do Meio/RS;

Operador de Empilhadeira – Arroio do Meio/RS;

Analista Industrial – Arroio do Meio/RS.

Como se candidatar

Para se cadastrar nas vagas anunciadas e enviar seu currículo para análise, basta acessar o site 123 empregos.

