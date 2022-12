Neymar apoia Gkay após críticas por comportamento: ‘Tudo passa’

Foto: Reprodução / Instragram

O nome da influenciadora Gkay tem sido um dos mais falados nas redes sociais deste domingo (25). Após reagir a uma piada feita por Fabio Porchat no prêmio “Melhores do Ano” da TV Globo, a humorista tem sido criticada pelo comportamento, inclusive por pessoas que já conviveram com ela – como o coreógrafo do “Dança dos Famosos” Rodrigo Thomaz. Diante das polêmicas, Neymar escreveu um tweet em apoio à influenciadora.

“Gkay, tudo passa… Fique bem”, escreveu ele, acompanhado de um coração.

Além de Neymar, Carlinhos Maia também se pronunciou sobre a situação envolvendo a influenciadora. “Gosto de Gkay e torço muito por ela, sei o quanto fama/dinheiro, deslumbra a gente. Agora ela não vai entender, mas no futuro vai agradecer! Aos amigos que a amam e família, deem amor a ela nessa fase, e Gkay, ouça os que te querem bem. Evoluir, ouvir, recomeçar, faz parte, você tem muito pela frente, pois te acho gigante”, escreveu o influenciador.

Entenda o caso

A premiação mais importante da TV Globo, o ‘Melhores do Ano’, deu início a uma polêmica por conta de uma fala do humorista Fábio Porchat.

Durante a cerimônia apresentada por Luciano Huck, o artista falava de Jô Soares quando disse que o apresentador preferiu morrer a entrevista a influenciadora Gkay.

“Eu olho o Jô e fico pensando ‘o que que ele faria com uma Gkay, né Tatá? na frente dele’ foi por isso que ele preferiu nos deixar as vezes, né?”, disse Fábio Porchat.

Após a repercussão do momento nas redes sociais, Gkay apareceu no perfil do Twitter para fazer um desabafo onde disse estar cansada desse tipo de piada.

“Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme”, iniciou Gkay.

“Cansada de ser essa piada de merd* pras pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada sei lá, cara só to em casa com minha família vendo filme e é isso que recebo, tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o natal dela”, continuou.

“Tô cansada de verdade sabe gente, cansada mesmo, na vdd to exausta, pq eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agr até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, finalizou a influenciadora.

Após a repercussão, Porchat gravou um vídeo para esclarecer uma confusão criada com o nome dele.

Em um vídeo de 6 minutos, o carioca afirma que não se desculpou pela piada e explicou que em momento algum disse que Jô escolheu ter morrido para não estar ao lado da influenciadora.

Segundo Porchat, a ideia foi lembrar ao público a situação do Lady Night, na qual GKay foi duramente criticada na web pelo comportamento e piadas.

“A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Eu não sei se vocês viram, vale a pena ver, foi uma participação estranhíssima, caótica. Ela deu uma entrevista em que ela babava água, em que ela saía correndo. A Tatá ficou apavorada, e todo mundo viu isso. Todo mundo riu e todo mundo falou: que loucura. O que é que essa menina tem, por que é que ela fez isso, por que é que ela pirou?.”

Depois do vídeo de Porchat, novas críticas ao comportamento da influenciadora surgiram na internet. Rodrigo Thomaz, que foi professor da influenciadora durante o ‘Dança dos Famosos’, desabafou sobre o comportamento de GKay durante o programa de Luciano Huck. “Nunca falei abertamente sobre o assunto Gkay, mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é.”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.