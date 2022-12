Neymar desabafa após perder para Croácia e fala sobre futuro na Seleção

Foto: Reprodução / Redes sociais

Neymar fez um verdadeiro desabafo após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar para a Croácia nas penalidades máximas. Em entrevista à imprensa, o atacante disse “viver um pesadelo”. Esse também pode não ter sido o último Mundial do atleta que terá 34 na Copa de 2026.

“Parece que é um pesadelo. Não dá para acreditar no que está acontecendo. Essa derrota vai doer por muito tempo. Por isso é tão triste. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente”, disse ele.

“Quero pegar esse tempo para pensar na Seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a Seleção, também não digo 100% que vou voltar. Agora é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota”, pontuou.

A Seleção Brasileira deu adeus a Copa do Mundo 2022 com uma boa campanha. Foram três triunfos sobre a Sérvia, Suíça e Coreia do Sul e uma derrota para o time de Camarões. A eliminação se deu após empatar por 1 a 1 contra a Croácia. Neymar balançou as redes em dois jogos.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.