Neymar está a um gol de igualar recorde de Pelé na seleção

Foi em maio de 1962 que Pelé marcou duas vezes contra País de Gales, no último amistoso antes da Copa do Chile, e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira masculina de futebol. O título já está com o Rei há 60 anos. Agora, Neymar está prestes a igualar o feito do ex-jogador.

O camisa 10 da seleção brasileira, que entra em campo nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), contra a Croácia, pode igualar o recorde de Pelé nos critérios da Fifa caso faça um gol na partida.

Pelas contas da CBF, que considera partidas contra clubes e combinados, o Rei ainda tem larga vantagem na liderança, com 95 gols. Mas, nas da Fifa, Neymar marcou 76 vezes em 123 partidas. Enquanto Pelé precisou de apenas 91 jogos para balançar a rede em 77 oportunidades.

Pelé garantiu o título de maior goleador da seleção depois de apenas 33 jogos com a camisa do Brasil. Ademir, dono do título e artilheiro da Copa de 1950, encerrou a carreira com 32 tentos pela Seleção em 38 atuações – média de 0,86 por partida. Ele marcou pela última vez em 1953.

O Rei precisou de apenas quatro anos para se tornar o artilheiro da Seleção. Ele estreou aos 16 anos contra a Argentina e já fez seu primeiro gol na derrota por 2 a 1.

Artilheiros da Seleção nas contas da Fifa

Jogador Gols Jogos Média Pelé 77 91 0,84 Neymar 76 123 0,61 Ronaldo 62 98 0,63 Romário 55 70 0,79 Zico 48 71 0,68

