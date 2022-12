Neymar posta novo desabafo e faz carta aberta para Tite

Foto: Reprodução/Instagram

Passados dois dias após a derrota para a Croácia seguida de eliminação da Copa do Catar, o atacante da seleção brasileira Neymar Jr postou mais um desabafo nas redes sociais neste domingo (11), e emocionou seguidores.

No texto, o jogador lamentou dizendo que estava perto da vitória, e ressaltou que a derrota ainda dói. Neymar ainda escreveu que coisas como essa servem para fortalecer, mas o machucam muito e ele ainda não está acostumado.

Além dos fãs de Neymar, vários famosos como os cantores Léo Santana e João Gomes, além do ex-BBB e atleta Paulo André, e o comediante Tom Cavalcante, deixaram mensagens de consolo e apoio para o jogador.

Foto: Reprodução/Instagram

“Você é um guerreiro de luz, irmão”, disse João Gomes. “Descanse seu coração mano”, escreveu Léo. “Seja forte, você é gigante e nos deu muito orgulho, obrigado por tanto”, comentou Paulo. “Hora de curtir amigo! Você merece!”, ressaltou Tom.

Pouco tempo depois, Neymar seguiu desabafando. Em uma outra publicação, o jogador escreveu uma carta aberta para o treinador Tite, que deixou o comando da seleção após a derrota e desembarcou no Brasil neste domingo muito emocionado.

No texto, ele disse que achava Tite chato no passado e revelou que o técnico chegou a falar mal dele em algum momento da carreira, mas que passou a gostar do treinador depois que começaram a trabalhar juntos. Neymar fez elogios ao técnico e agradeceu pela parceria.

