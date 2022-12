Neymar treina e confirma presença contra Coreia do Sul

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Se a condição para Neymar jogar contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (5), era treinar neste domingo (4), o camisa 10 está confirmado no duelo das oitavas de final. Após Tite afirmar que a presença dele na partida dependia do treino, o atacante realizou a atividade normalmente ao lado dos companheiros de equipe.

“Quando eu não quero falar, digo. Então, ele [Neymar] vai treinar hoje à tarde. Se treinar bem, vai para o jogo. Os outros 10, não escalo”, disse.

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito na estreia do Brasil na Copa, contra a Sérvia. Ele ficou fora de dois jogos da seleção – a vitória contra a Suíça e a derrota para Camarões.

Foram oito dias de recuperação no hotel, treinando com bola no sétimo dia. No oitavo, Neymar foi para estádio ver a Seleção em ação contra Camarões e, no nono, treinou em campo pela primeira vez.

No treino deste domingo, durante os 30 minutos de atividade aberta para imprensa, o atacante do PSG chutou a gol e fez jogadas na marcação. Além disso, usou um spray analgésico para aliviar dores, no local da lesão, além de um anti-inflamatório.

