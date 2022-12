Neymar volta à campo após tratamento de quase 24 horas por dia

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Em meio aos cortes de Alex Telles e Gabriel Jesus, a seleção brasileira ganhou uma boa notícia: o jogador mais importante do time, Neymar, está recuperado da lesão no tornozelo e volta à equipe. Foram dez dias de tratamento, que incluíram fisioterapia durante quase 24 horas por dia, trabalhos em piscina, academia e campo. Ele se machucou na estreia do Brasil na Copa, no dia 24 de novembro.

Além da lesão de ligamento no tornozelo direito, Neymar ainda foi atrapalhado por uma virose, que lhe gerou febre e mal-estar. No jogo contra a Suíça, o primeiro em que estava fora, Neymar permaneceu no hotel para seguir o tratamento. Na derrota contra Camarões, o jogador esteve no estádio e já mostrava confiança para o retorno nas oitavas de final.

Neymar treinou com bola no sábado, o que confirmou o retorno do camisa 10 ao time titular. O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (5), às 16h, contra a Coreia do Sul. Caso avance de fase, enfrenta o vencedor do confronto entre Japão e Croácia, na sexta-feira (9), às 12h.

