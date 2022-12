Nicolas Prattes vai estrelar nova novela após ‘Todas as flores’

Foto: Reprodução/Globoplay

Nicolas Prattes, no ar em ‘Todas as flores’, novela do Globoplay, vai estrelar “Fuzuê”, trama das 19h da Globo escrita por Gustavo Reiz. Na novela, ele será um estudante de Direito. As informações são da colunista Patrícia Kogut.

O convite foi feito pelo diretor artístico da novela, Leonardo Nogueira. A mocinha da trama está sendo escolhida através de testes e a ideia da emissora é lançar uma atriz.

Já Marina Ruy Barbosa está cotada para viver a vilã da história, que será dona de uma rede de joalherias. A novela sucederá “Vai na fé”, que estreará em janeiro, no lugar de “Cara de Coragem”.

Em ‘Todas as Flores’, Nicolas vive Diego, um jovem de origem pobre que aceitou ser preso por um crime que não cometeu em troca de dinheiro para ajudar a família, mas que foi engano.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.