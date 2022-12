Nível de rio sobe e ruas ficam alagadas em cidade do extremo sul

Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

Ruas do centro de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, ficaram alagadas após o Rio Água Fria transbordar na tarde de sexta-feira (16). A prefeitura da cidade informou que 22 famílias estão desalojadas.

A cidade já havia ficado debaixo d’água em 2021, quando as fortes chuvas fizeram com que o nível da água do rio que corta o município aumentasse muito. Na sexta, um ano após a tragédia, moradores de algumas regiões precisaram sair de suas casas novamente após receberem orientações da defesa Civil.

Uma creche da cidade serve de abrigo para famílias que não têm para onde ir. Em Itabuna, no sul do estado, a situação é parecida. Apesar da cidade não registrar fortes chuvas, o nível do Rio Cachoeira subiu 1,5 metro e a ponte que liga a cidade ao distrito de Itamaracá continua submersa na noite desta sexta-feira.

Com isso, os moradores da região estão totalmente ilhados. Ainda é possível chegar no distrito por terra, pelos municípios de Buerarema e Jussari. Porém, só é possível fazer esses percursos alternativos com carro ou moto, porque eles aumentam a viagem em 10 quilômetros.

