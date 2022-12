Noivo é beijado por convidado na frente da mulher em casamento

Foto: Reprodução/Redes sociais

Na manhã desta quinta-feira (22), um vídeo tomou conta das redes sociais e viralizou na web. As imagens mostram um noivo sendo beijado por um convidado do casamento na frente da mulher com quem acabou de se casar.

As imagens originalmente foram publicadas no TikTok, em um primeiro vídeo, postado pela própria noiva, ela comemora o casamento. “Te amo, neném”, escreveu na legenda da publicação.

Horas depois, um convidado compartilhou o momento do beijo com o choque da esposa na mesma rede social. “Arruinaram o casamento de Mayito”, disse na legenda.

Nas imagens é possível ver o noivo festejando, de olhos fechado e com uma bebida na mão quando um convidado aparece e o beija. A mulher fica em choque e é carregada para bater no homem.

O casal produz conteúdo para as redes sociais e, por meio do perfil da noiva, o casamento segue de pé com uma publicação feita na noite da quinta-feira (21) celebrando a união.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Inusitado no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.