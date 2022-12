Nome SUJO? Saiba como consultar e como renegociar as suas dívidas!

Estar com o “nome sujo” significa que você está com restrição de crédito no Brasil. Se esta é a sua situação atual, saiba que ainda é possível quitar os seus débitos em atraso antes do ano acabar!

De acordo com matéria da CNN divulgada em outubro, oito a cada dez famílias encontram-se endividadas no Brasil, sendo este o maior volume desde o ano de 2010. As informações são da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

E isso pode trazer várias consequências para a vida financeira de uma pessoa. Isso porque ela pode não conseguir realizar empréstimos e financiamentos, solicitar cartão de crédito ou mesmo fazer compras no crediário.

Mas se você quer saber como consultar se o seu nome está sujo e como você pode renegociar as suas pendências, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de tudo sobre o assunto. Veja a seguir.

Como saber se estou com o nome sujo?

A Serasa é o principal órgão que regulamenta o crédito no Brasil. Através dela, as empresas podem consultar se um consumidor está com restrição de crédito ou não. Assim, pode realizar a análise de crédito e determinar se vale a pena oferecer algum serviço financeiro.

Mas antes de ter o nome sujo, o inadimplente recebe uma ou várias comunicações da empresa credora sobre a sua dívida. Além disso, a empresa também contacta os órgãos de proteção de crédito.

Por sua vez, eles enviam notificações para o consumidor e informam que, caso não realizem o pagamento, o seu CPF ficará com restrição de crédito.

Para saber se o seu nome está sujo, você precisa acessar o portal da Serasa e consultar o seu CPF. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, você pode acessar o site oficial Serasa ;

; Ao abrir a página inicial, clique em “consultar CPF” ;

; Depois, basta fazer login utilizando o seu CPF e senha ;

; Ao acessar o portal, você terá acesso às dívidas pendentes em seu CPF ou à informação de que não há pendências.

Outra opção é baixar o aplicativo do Serasa no seu celular e acessar o seu portal. O atendimento por telefone também está disponível, através do número 0800 591 1222.

O que é score e qual é o seu impacto para a minha vida financeira?

O score é uma ferramenta utilizada pela Serasa para apoiar a tomada de decisão das empresas, que precisam analisar o risco em oferecer crédito para um cliente. Ele funciona através do método de pontos, que reflete o seu histórico financeiro ao longo do tempo.

O score pode variar entre 0 e 1000 pontos. A Serasa conta com uma tabela através da qual podemos nos guiar para definir a pontuação em 4 grupos diferentes. Confira:

Muito bom: de 1000 a 701 (verde)

de 1000 a 701 (verde) Bom: de 700 a 501 (amarelo)

de 700 a 501 (amarelo) Regular: e 500 a 301 (laranja)

e 500 a 301 (laranja) Baixo: de 300 a 0 (vermelho)

Esta é uma ferramenta que também pode impactar na aquisição de crédito do consumidor. Isso porque, você pode não estar com o nome sujo, mas se estiver com uma pontuação score baixa, também poderá ter dificuldades para adquirir crédito em algumas empresas.

Nome sujo? Renegocie os seus débitos no Feirão Limpa Nome Serasa

O Feirão Limpa Nome é um mutirão realizado pela Serasa que tem por objetivo ajudar os brasileiros a renegociarem as suas dívidas. A instituição lançou o projeto em 2016 e até hoje já ajudou milhares de brasileiros a limparem o seu nome.

Este ano, o feirão teve início no dia 29 de novembro. Mas ainda dá tempo de participar e começar 2023 com o nome limpo. A Serasa conta com mais de 260 empresas parceiras que oferecem condições especiais para os seus clientes quitarem as dívidas no feirão. Participam do Feirão Limpa Nome universidades privadas, varejo, companhias de telefonia e bancos.

O mais legal é que você não precisa sair de casa para renegociar as sua dívidas do Feirão Limpa Nome Serasa. Isso porque tudo pode ser feito diretamente no portal Serasa, via web ou pelo aplicativo.

Assim, após fazer o login com o seu CPF e senha, você poderá consultar os seus débitos em aberto e conferir as melhores condições de pagamento. A negociação é realizada no portal, de forma rápida e segura.