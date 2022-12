‘Nostradamus Brasileiro’ acerta final da Copa do Mundo

Foto: Reprodução

Conhecido nas redes sociais como “Nostradamus brasileira”, o parapiscólogo Athos Salomé acertou qual seria a final da Copa do Mundo do Catar. Dias antes do início do torneio, ele afirmou que a final seria disputada entre França e Argentina. O jogo está marcado para o próximo domingo, dia 18 de dezembro de 2022, às 12h (horário de Brasília).

Em entrevista ao jornal inglês Daily Star em 18 de novembro de 2022, ele afirmou: “Analisando a Kabbalah de acordo com com o ano do torneio, em 2022, o início da competição e as letras dos nomes dos países, podemos prever na final Argentina, Brasil, Bélgica, França e Inglaterra. Podemos ver o troféu em disputa entre a Terra do Tango (Argentina) e o país da Europa Central (França)”.

Salomé também teria “profetizado” a pandemia de Covid-19 e a morte da Rainha Elizabeth II. Foi por causa disso que ele ficou famoso e ganhou o apelido de “Nostradmus”.

Pelos Stories, ele ele comemorou sua previsão acertada em relação à final e prometeu anunciar nova previsão, para o vencedor antes da decisão ou seja, até domingo. No entanto, isso ainda não foi feito.

Antes do início da Copa, ele falou sobre o desempenho do time brasileiro: “Em um episódio dos Simpsons de 2011, o Homer Simpson aparece lendo uma revista de palavras cruzadas que diz ‘Brasil é hexacampeão’, mas não diz que seria no torneio no Catar”.