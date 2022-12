Nota rara de R$ 5 pode vale até R$ 2 mil; veja como trocar

Os colecionadores buscam frequentemente por notas raras no país. Entre os itens, está a cédula de R$ 5, que, de acordo com os especialistas pode chegar a até R$ 2 mil atualmente.

Cédula rara de R$ 5 pode valer R$ 2 mil

Os colecionadores de notas raras são capazes de pagar muito caro por itens que completem o seu acervo. Embora os mais procurados sejam os mais antigos, o fato de ter havido um erro na impressão, por exemplo, torna uma nota rara, inclusive, por existir poucos exemplares.

A saber, nos anos 90, era muito comum que cédulas com erros fossem retiradas de circulação pela Casa da Moeda. No entanto, as notas impressas para reposição das cédulas com erro vinham com um asterisco na frente do número de série e é esse sinal que deve ser procurado.

Em 1994, cerca de 400 mil notas foram impressas nos valores de R$ 5 e R$ 10 com símbolo. Por esse motivo, as cédulas com asterisco se tornaram desejadas pelos colecionadores, com isso, atualmente muita gente está disposta a pagar até R$ 2 mil para ter essas notas com “erros”.

É válido salientar que na área de coleção de moedas existem vários exemplares que os interessados estão em busca. Você consegue verificar se possui algum bem valioso nos bloques dos colecionadores na internet.

Outras notas raras

Nota de R$ 1 : O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275;

Nota de R$ 5: Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série.

Nota de R$ 10: As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico.

Nota de R$ 50: Os colecionadores também estão à procura da cédula sem a frase: "Deus seja louvado", perto na numeração. Além dela, outro item raro é a nota com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Ambas podem valer até R$ 4 mil.