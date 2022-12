Notas de R$ 1 e R$ 50 podem valer até R$4 MIL para você neste fim de ano

Colecionadores de moedas e cédulas raras, os chamados numismatas, estão sempre atrás de novos itens para seus acervos. Em razão disso, um único objetivo pode valer uma verdadeira fortuna.

A nota de R$ 1, por exemplo, que saiu de circulação, se tornou uma das mais procuradas pelos entusiastas. A cédula esteve no mercado entre os anos de 1994 e 2005 e possui algumas características próprias.

Após parar de circular, a nota de R$ 1 passou a ser muito valorizada. Porém, é válido ressaltar que não é qualquer cédula. De acordo com informações, existem alguns critérios para que o item seja vendido no mercado.

Segundo o diretor social e de divulgação da Sociedade Numismática Brasileira (SNB), Bruno Pellizari, o item deve estar em um bom estado de conservação, considerando a existência de outras que por estarem menos desgastadas podem valer mais.

Nota de R$ 1 que vale R$ 275

A cédula rara de um R$ 1 procurada pelos colecionadores é de cor verde e possui o desenho da Efigie da República e de um beija-flor. Contudo, é preciso que tenha as letras BA no seu registro de série.

Além disso, é preciso que cédula tenha a assinatura de Pedro S. Malan e Gustavo J. L. Loyola. Peças com essas características fazem parte das séries que vão de 0001 até 0072. Hoje, o item pode ser vendido por R$ 275.

Nota de R$ 50 que vale R$ 4 mil

Em 1994, a frase “Deus seja louvado”, que já era impressa nas notas desde 1986, foi esquecida propositalmente nos primeiros lotes de emissão das cédulas. Na época, foi aprovado um projeto de lei que aboliu a frase religiosa sob justificativa de que o país era laico.

No entanto, a vigência do projeto não perdurou. Isso porque, o ministro da Fazenda, na época, Rubens Ricupero, aderiu novamente a frase nas notas de R$ 50. Em razão disso, as cédulas que não possuem essa frase são consideradas raríssimas hoje em dia.

Como vender notas raras?

Se você possui essa nota rara, é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é a casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Pelo site, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Outra alternativa é o site Tenor & Pellizzari, que funciona do mesmo jeito que o portal mencionado anteriormente. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser buscada, no site há vários compradores.

Sociedade Numismática Brasileira

Fundada em 1920, a Sociedade Numismática Brasileira (SNB) é uma entidade sem fins lucrativos que reúne apreciadores de moedas e notas raras. A SNB também é a responsável por relacionar os colecionadores fora e dentro do país por meio de sua própria plataforma.