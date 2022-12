Notícia IMPORTANTE para quem contratou o consignado do AUXÍLIO BRASIL; dinheiro terá que ser devolvido?

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil, liberado em outubro deste ano pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, pode estar com os dias contados. Isso porque, a equipe de transição petista enviou ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um relatório sugerindo o fim da iniciativa.

A equipe relacionada a área de desenvolvimento social apresentou vários motivos recomendando a suspensão da oferta, inclusive, ressaltando o comprometimento da renda das famílias mais pobres “quer permaneçam no programa de transferência de renda, quer não”. No entanto, a decisão caberá a Lula e seus ministros.

Com a divulgação do relatório, muitos beneficiários que contrataram o crédito começaram a se questionar sobre o procedimento que será adotado caso o serviço seja cancelado. O dinheiro terá que ser devolvido? Confira a seguir!

Futuro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Segundo as informações do próprio grupo político, mesmo que o encerramento da oferta aconteça, os contratos ativos não serão alterados. Ou seja, os beneficiários continuarão pagamento as parcelas da dívida e não terão que devolver o dinheiro tomado.

Neste sentido, a única alteração se refere a impossibilidade de contratação do empréstimo consignado do programa social. Lembrando que no próximo ano passará por mudanças significativas, voltando a se chamar Bolsa Família, por exemplo.

O que diz no relatório enviado a Lula

No texto encaminhado ao próximo presidente da República, os especialistas afirmam que a dinâmica imposta pelo serviço acaba transferindo o dinheiro de pessoas vulneráveis para o sistema financeiro do mercado, aumentando ainda mais a desigualdade no país.

“As pessoas que tomam o crédito consignado terão a sua renda familiar comprometida, quer permaneçam no programa de transferência de renda, quer não, mesmo que saiam por medida de redesenho, averiguação ou impossibilidade de atualização de informações. […] Trata-se de uma desproteção social futura, com transferência de valores substanciais da renda dessas famílias para o sistema financeiro”, diz um trecho do relatório.

Contudo, é importante lembrar que ainda não há nada confirmando, e o governo eleito pode abandonar a ideia de suspender o consignado e optar por apenas reduzir as taxas de juros da modalidade. Dessa forma, os impactos na renda das famílias de baixa renda seriam mais brandos.

13º salário ainda será pago aos beneficiários do Auxílio Brasil?

Durante as eleições 2022, o ainda presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu conceder o pagamento de um 13º salário às mães solteiras beneficiárias do Auxílio Brasil. No entanto, com a sua derrota, o repasse do benefício extra ficou ainda mais distante.

Todavia, muitas pessoas têm expectativas quanto a possibilidade de o abono ser pago nos últimos dias do mês dezembro. No entanto, é importante lembrar que a promessa do repasse do 13º salário do Auxílio Brasil, previa pagamentos somente a partir de 2023.

Sendo assim, não há chances para que o pagamento seja realizado ainda em 2022. “Não está previsto o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil“, reforçou o Ministério da Cidadania.