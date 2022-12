NOTÍCIA INTERESSANTE para quem usa o PIX DO NUBANK: banco digital surpreende os clientes

No momento, o Nubank é considerado um dos melhores bancos digitais brasileiros. Os clientes dessa fintech podem se beneficiar de várias vantagens, sendo que novas ferramentas são disponibilizadas frequentemente a fim de proporcionar boas experiências, tal como o Pix do Nubank.

Há pouco tempo, o banco acrescentou uma funcionalidade dentro do app: o Pix do Nubank Recorrente. Ele permite que o cliente escolha pagamentos feitos automaticamente através do Pix. Isso quer dizer que o usuário consegue agendar as transferências. E é sobre isso que a matéria desta quinta-feira (22) do Notícias Concursos falará.

Qual é a finalidade do PIX do Nubank Recorrente?

Segundo o próprio banco digital, a intenção é automatizar pagamentos para uma maior comodidade dos clientes. Então, Pix Recorrente é a inovação que a instituição implementou nas contas PJ e digitais para que todos tenham mais tempo, com a garantia que as transferências sejam realizadas com pontualidade e segurança.

Com o recurso, o usuário pode optar por três opções: semanal, mensal, bem como trimestral. Para usar a ferramenta, basta efetuar o cadastro das pessoas físicas/jurídicas que costumam fazer esse tipo de pagamento com frequência. Em seguida, basta curtir, sem se preocupar com pagamentos feitos futuramente.

Como fazer o cadastro no PIX Recorrente?

Em primeiro lugar, é preciso ter feito uma transferência para o indivíduo ou empresa para cumprir a agenda programada do PIX. Assim, o nome aparecerá na listagem de contatos. Veja o passo a passo do agendamento:

Acesse o app do Nubank;

Então, na tela principal, clique no ícone “Assistente de Pagamentos”, depois em “Começar”;

Opte por “PIX programado”, apertando em “Começar” outra vez;

Clique em cima do contato que receberá o valor;

Informe o dia da transferência, tal como a frequência de pagamento (mensal, se é quinzenal ou semanal);

Clique no ícone da flechinha roxa;

Opte por digitar o valor das transferências, revisando as informações;

Clique no ícone “Confirmar cadastro”, finalizando com uma senha com 4 dígitos.

Como ajustar o PIX do Nubank

As restrições do valor das transferências diárias/noturnas podem ser ajustadas pelos clientes do roxinho. Portanto, suas definições são selecionadas em “Meus limites Pix”. Como a ferramenta também já foi usada por golpistas, a ferramenta tem grande segurança para os usuários.

Abaixo está o passo a passo de ajuste de transferências

O processo todo é super simples. Veja abaixo:

Acesse o app do Nubank;

Na tela principal, escolha “Área Pix”;

Posteriormente, clique em “Configurar Pix”, depois opte por “Meus limites Pix”;

Então, clique em “Editar”, defina o limite desejado para o dia e para a noite;

Coloque a senha para a transação ser confirmada;

Finalmente, aguarde o tempo preciso para que tudo for efetivado, o que ocorre entre 24 até 48 horas.

Em suma, o Nubank é um dos bancos mais inovadores do mercado brasileiro, com a proposta de trazer novos modelos de tratamento entre cliente e instituição. Com isso, caso seja cliente, pode desfrutar do Pix do Nubank recorrente e mais uma série de produtos e serviços inexistentes nos bancos tradicionais.