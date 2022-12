Há 50 anos, a NotreDame leva uma saúde de qualidade e acessível aos brasileiros. Nos dias de hoje a companhia é considerada um dos maiores sistemas de saúde suplementar atuando em toda América Latina. Desde que foi fundada, muitas coisas mudaram, exceto o compromisso em levar excelência em suas atividades. A empresa iniciou a semana com oportunidades de trabalho. Confira.

NotreDame Intermédica abre EMPREGOS em todo o Brasil

A NotreDame possui o intuito de entregar serviços qualificados aos seus pacientes priorizando a saúde e o bem-estar dos mesmos. Estamos tratando de um sistema de saúde acessível e de excelência, que cuida da saúde dos brasileiros há mais de cinco décadas.

Neste momento, novas oportunidades de emprego foram anunciadas pela companhia. A NotreDame busca contratar profissionais que possuem muito amor pelo que fazem e atuam com responsabilidade e seriedade. Veja a seguir as vagas disponíveis e todas as informações sobre o processo seletivo.

Ag. de Credenciamento Hospitalar – Rio de Janeiro

Psicólogo – Campinas/SP;

Ajud. de Cozinha – Duque de Caxias;

Superv. de Recepção – Cotia/SP;

Recepcionista Ambulatorial e Hospitalar – Rio de Janeiro

Analista de Faturamento – Niterói/RJ;

Terape. Ocupacional – São Paulo:

Assistente de Almoxarifado (Farmácia) – Rio de Janeiro

Superv. de Unidade – Itapevi/SP;

Téc. de Gesso – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Rouparia – Rio de Janeiro;

Técnico de Segurança do Trabalho – Londrina/PR.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os interessados devem entrar no site 123 empregos e seguir as orientações disponibilizadas pela companhia.

