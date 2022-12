NotreDame Intermédica anuncia NOVOS empregos pelo país

A NotreDame Intermédica é um dos maiores sistemas de saúde da América Latina. A companhia foi fundada com a missão de cuidar do bem estar e saúde de toda a população através de um serviço de qualidade e excelência. Hoje, a empresa anunciou novos empregos ao redor do país. Confira, a seguir.

NotreDame Intermédica anuncia NOVAS vagas de emprego pelo país

A NotreDame iniciou as suas atividades há mais de cinco décadas e desde a sua fundação, busca promover a prevenção e assistência integral à saúde, priorizando a segurança e o bem-estar dos seus clientes. Trata-se de um sistema de saúde de qualidade, que tem o compromisso em entregar os melhores serviços.

Neste momento, a companhia está abrindo novas oportunidades de emprego. As vagas exigem profissionais qualificados para atuar em seus cargos, que possuem paixão pelo que fazem e estão atrás do seu crescimento profissional visando a segurança dos clientes e os bons resultados na empresa. Confira, a seguir.

Agente de Credenciamento Hospitalar – Rio de Janeiro;

Enfermeiro Ambulatorial – São Paulo;

Auxiliar de Cozinha – Duque de Caxias/RJ;

Recepcionista Administrativo(PCD) – São Paulo;

Analista de Qualidade – São Paulo;

Farmacêutico – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Enfermagem Hospitalar – Balneário Camboriú/SC;

Operador de Atendimento – São Paulo;

Coordenador Administrativo – Niterói/RJ;

Ascensorista (PCD) – São Paulo;

Copeira (Temporário) – São Paulo.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em fazer parte do time, basta acessar o site 123 empregos. Nele estão disponíveis todas as informações referente às vagas e ao encaminhamento do currículo para análise.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.