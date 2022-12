Nova consulta do Bolsa Família está dando o que falar

O último pagamento do Auxílio Brasil está previsto para este mês de dezembro.. A partir de janeiro de 2023, o programa social voltará a se chamar Bolsa Família, conforme a promessa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Com o retorno da iniciativa original, os beneficiários do programa estão com dúvidas se ainda continuarão recebendo o benefício. Atualmente, cerca de 21,5 milhões de famílias são contempladas com o valor mínimo de R$ 600.

Neste sentido, veja como consultar se ainda receberá a ajuda em 2023.

Retorno do Bolsa Família

O Bolsa Família foi criado por Lula ainda em seu primeiro mandato na presidência do país, com aprovação em 2003 e implementação em 2004. Na época, a iniciativa melhorou a vida dos cidadãos que viviam na linha de pobreza e extrema pobreza, desse modo, a medida virou um símbolo do governo petista.

Ciente dessa consideração, Bolsonaro conseguiu implementar o Auxílio Brasil em 2021, e criou sua própria marca social. Enquanto o Bolsa Família pagava um benefício mínimo de R$ 89 por família, o Auxílio Brasil chegou pagando um abono básico de R$ 400, entre outras mudanças significativas.

Porém, com a reeleição de Lula, o programa social deve passar por novas alterações. Durante sua campanha eleitoral, o futuro presidente já informou o que pretende melhorar na iniciativa. De antemão, o objetivo é manter os pagamentos ampliados de R$ 600 e incluir um adicional de R$ 150 para algumas famílias.

Canais de consulta do Auxílio Brasil

Até o momento não há informações sobre novos canais de consulta para o Bolsa Família. Desse modo, considerando os meios utilizados atualmente para verificação do Auxílio Brasil, os beneficiários poderão consultar:

Aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS); e

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

Central de atendimento do Ministério da Cidadania – número 121; e

Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal – número 111.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Além de estar devidamente inscrita no CadÚnico, a família deve se enquadrar nas faixas de renda máxima estabelecidas pelo programa social. Sendo assim, podem receber o Auxílio Brasil:

Famílias em situação de extrema pobreza (renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00).

Famílias em situação de pobreza (renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00), desde que possuam, entre seus membros, gestantes, nutrizes ou pessoas com menos de 21 anos.