Novas concessionárias abrem 200 vagas de emprego em Salvador

O grupo baiano MC anunciou nesta quinta-feira (8) a implantação das duas primeiras concessionárias da marca GWM (Great Wall Motor) na Bahia, e, com isso, a abertura de 200 vagas de empregos diretos e indiretos. As unidades funcionarão em Salvador, em duas importantes avenidas da capital baiana.

Os interessados em se candidatar a uma das oportunidades deverão encaminhar currículo para o e-mail vagas@morenaveiculos.com.br, e descrever no assunto ‘Vaga – Nova Morena GWM’. Entre os cargos disponíveis para a seleção, estão mecânico, gerente de vendas, piloto de testes e recepcionista.

De acordo com o presidente do Grupo MC, Modezil Cerqueira, a expectativa é que a primeira concessionária seja inaugurada no próximo mês de março, na avenida Luís Eduardo Magalhães. Já a segunda no início do segundo semestre, na Avenida Paralela. O investimento é de R$ 50 milhões.

Após a inauguração da segunda unidade, de acordo com o grupo, também será iniciado o planejamento para expansão ao interior, gerando novas vagas de trabalho em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Barreiras.

A GWM é uma das maiores marcas de veículos do mundo, sobretudo de carros eletrificados, e está chegando ao Brasil, incluindo uma fábrica em São Paulo. A gigante chinesa anunciou o Grupo MC entre as 28 partners escolhidas que formarão a rede autorizada no país.

O primeiro modelo a ser lançado no Brasil será o SUV híbrido plug-in Haval H6, que foi totalmente estilizado para o mercado brasileiro e conta com tecnologia de ponta.

“Após os desafios enfrentados, com a saída da Ford, estamos reposicionando o grupo com a chegada de mais uma grande marca, uma gigante focada no segmento de híbridos e híbridos plug-in, que chama a atenção em todo o mundo em função da qualidade e da tecnologia de ponta dos seus veículos. Desta forma, vamos gerar novas oportunidades na capital e também no interior”, afirmou Cerqueira.

O Grupo MC, que completou 50 anos, atualmente, conta com outras quatro revendas das marcas Renault e Fiat, na capital e Feira de Santana, gerando 380 empregos diretos.

VAGAS/CARGOS

Mecânico

Eletromecânico

Consultor de Vendas

Gerente de Vendas

Gerente de Pós-Vendas

Recepcionista

Consultor Técnico

Ass. de Garantia

Ass. de Qualidade

Controlador de Oficina

Piloto de Testes

Instalador de Acessórios

Almoxarife

Ass. Administrativo

Ass. de Entrega Técnica

Assistente Comercial

Avaliador

