Novas leis de trânsito a partir de 2023: veja o que vai mudar

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou por algumas mudanças em 2021. No entanto, algumas delas passarão a valer apenas em 2023.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou por algumas mudanças em 2021. No entanto, algumas delas passarão a valer apenas em 2023. Devido a isso, os motoristas devem estar atento ao que será alterado.

Em suma, a partir do próximo ano, os condutores contarão com uma nova validade para o documento e um novo limite de pontos. Lembrando que quem adquiriu a nova Carteira Nacional da Habilitação (CNH) já conta com as novidades.

Novas regras no CTB

VALIDADE DA CNH

Confira os novos prazos de validade da Carteira Nacional de Habilitação:

Validade de 10 anos: para pessoas com até 49 anos;

Validade de 5 anos: para pessoas com idade entre 50 e 69 anos;

Validade de 3 anos: para pessoas com idade a partir de 70 anos.

LIMITE DE PONTOS

Com as mudanças realizadas em 2021, o motorista só perde o direito de dirigir ao perder 40 pontos na certeira de habilitação, até então o limite era de 20 pontos. No entanto, a regra só é válida em determinadas situações. Veja:

20 pontos, em 12 meses, caso tenha duas ou mais infrações gravíssimas;

30 pontos, em 12 meses, caso tenha uma infração gravíssima;

40 pontos, em 12 meses, caso não tenha nenhuma infração gravíssima.

Contudo, para os motoristas profissionais, como taxistas, caminhoneiros e motoristas de aplicativo, a regra acima não se aplica. Eles têm o limite de 40 pontos, independentemente do tipo de infração.

Outras mudanças na CNH

Confira as alterações realizadas na CNH:

Itens de segurança

Versão digital e impressa;

Impressão em papel fluorescente, que brilha no escuro;

Itens visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma;

Letras “P” para identificar que o motorista está com a permissão e “D” para identificar que o motorista está com a definitiva;

Possui a ACC (Autorização Para Conduzir Ciclomotor);

Inclusão do código MRZ (Machine Readable Zone), utilizado em passaportes.

Novo visual

Predominância das cores verde e amarela;

Assinatura do documento abaixo da foto;

Quadro com silhuetas de veículos que o motorista está habilitado a dirigir;

Quadro de observações para informar possíveis restrições médicas ou se o condutor exerce atividade remunerada como motorista.

Nova CNH: Quando devo solicitá-la?

É importante destacar que existem algumas situações em que a troca da CNH será obrigatória. Veja quais são:

Quando condutores forem renovar a habilitação, devido ao vencimento da CNH;

No momento da emissão da carteira;

Caso haja necessidade alterar alguma informação que consta no documento;

Em casos nos quais será preciso adicionar uma nova categoria;

Em casos de reabilitação do condutor; e

Quando o condutor desejar substituir a CNH pela habilitação estrangeira.