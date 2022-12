Noventa quilos de carne de abatedouros clandestinos são apreendidos na BA

Foto: Divulgação/Secretaria da Segurança Pública da Bahia

Cerca de 90kg de carne de abatedouros clandestinos foram apreendidos nesta quinta-feira (22), no distrito de Barrolândia, na cidade de Belmonte.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes fiscalizavam os açougues locais, quando encontraram um homem transportando as proteínas na carroça de um veículo.

De acordo com o comandante da unidade, major Agílio Nunes dos Santos, o responsável pela carga não apresentou a documentação que comprovasse a origem das carnes abatidas.

Ainda segundo o oficial, a carga estava sendo transportada sem os cuidados exigidos pelos órgãos sanitários.

“O homem foi notificado pela ADAB e teve toda a carne apreendida, que foi descartada posteriormente no aterro sanitário do município de Belmonte”, concluiu.

A descoberta foi feita durante uma ação conjunta realizada pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Animal (Cippa) de Porto Seguro e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).

