Novidade no Whatsapp surpreende brasileiros

Sem sombra de dúvidas, o WhatsApp é um app bastante popular no Brasil. A plataforma de mensagem tem mais de 2 bilhões de usuários no mundo todo. Ela revolucionou a maneira como os outros se comunicam, seja no trabalho ou na vida pessoal. Prova disso são os usos dos recursos do WhatsApp, especialmente os recém-lançados.

A empresa criadora do app, a Meta, sempre apresenta novos serviços, vários deles inovadores, que mantêm o índice dos acessos. Um dos novos recursos do WhatsApp promete mudanças significativas, especialmente na maneira como se usa o app de mensagens.

Qual é a alteração nos recursos do WhastApp?

A inovação é encontrada no WhatsApp beta, criado para testar os recursos antes do lançamento. Geralmente, as mudanças se relacionam ao recurso do vídeo e foto do app.

Segundo informações, com a utilização da ferramenta não será mais preciso segurar o botão enquanto se grava vídeos no app. Além do mais, alternar entre vídeo e “foto” será mais tranquilo de entender. A intenção é atualizar o campo inferior da câmera com botões novos para gravar vídeos e tirar fotos.

Como criar enquetes?

O aplicativo está prestes a colocar mais esse recurso ativo. Os usuários que estão utilizando a versão recente do app já conseguem conferir a enquete. Com isso, é possível ter uma tomada de decisão em grupo.

Os usuários podem especificar consultas, escolhendo entre 12 respostas. Basta compartilhar com contatos, após criar uma metodologia para votação a fim de determinar o resultado. Ressaltando que a funcionalidade encontra-se disponível na recente atualização do WhatsApp.

Veja como criar enquetes:

Abra o app;

Escolha o grupo ou conversa que deseja mandar a enquete;

Selecione o ícone do lado da barrinha de ferramentas;

Selecione o ícone “Enquete”.

Você precisa clicar e selecionar um título. Então, deve escrever as opções de resposta, compartilhando-as com quem participará da votação.

Em suma, o maior app de conversas instantâneas está criando formas de comunicação. Para diversos usuários, a nova funcionalidade é até considerada uma ferramenta de trabalho. Mas, para outros, não tem muita serventia. Portanto, se você não usou os recursos do WhatsApp, avalie para verificar se é interessante ou não.