Novidade! WhatsApp prepara recurso de áudio para os status

Não há como negar que o WhatsApp é o aplicativo que mais atualiza os seus serviços. Muitos dos recursos são aguardadas e comemorados por quem utiliza a plataforma de mensagens, como é o caso da ocultação do “online” e a saída dos grupos discretamente.

Desta vez, a novidade não é uma mudança muito significativa, de acordo com o portal WABetaInfo. Trata-se apenas de um acréscimo de recurso, destinado aos usuários de aparelhos com sistema operacional iOS.

Nova funcionalidade do WhastApp

O novo recurso permitirá que os usuários gravem mensagens de voz para adicionar no status do aplicativo, junto às publicações temporárias. No entanto, o ícone só aparecerá disponível quando o usuário não adicionar texto na publicação.

Desse modo, bastará clicar no microfone para que o áudio seja gravado. Em seguida, será possível anexar imagens no status. Assim como os outros formatos de publicações no mensageiro, os áudios do status também serão altamente criptografados.

Embora a descoberta tenha sido em um aparelho iOS, tudo indica que posteriormente a novidade chegue ao Android. Contudo, não se sabe se a nova ferramenta chegará as versões Web e Desktop também. Até o momento, não há previsão de lançamento.

Como personalizar o som da notificação no WhatsApp?

Usuários do WhatsApp podem personalizar o som de notificação das mensagens que devem ser respondidas com urgência. Desse modo, ao reconhecer o toque diferente, a pessoa ficará alerta para a necessidade de abrir o aplicativo e ver o conteúdo enviado.

Essa configuração é indicada para contatos que carregam uma grande influência sobre o seu dia a dia, como o seu patrão, pai, mãe, amigos e até mesmo uma pessoa que deve te avisar sobre algo importante. A boa notícia é que essa personalização pode ser feita pelo próprio app. Veja como:

No iOS:

Entre no aplicativo WhatsApp; Vá para o chat da pessoa (ou grupo) que deseja personalizar o som; Toque no nome do chat da pessoa ou do grupo; No perfil da pessoa, selecione a opção “Papel de parede e som”; Feito isso, o menu para a personalização será aberto. Clique em “Personalizar o toque”; Depois, escolha entre as opções disponíveis de “Toques de alerta” e “Clássicos”; Na sequência, escolha o seu preferido e aguarde a verificação em “Check azul”; Pronto, basta clicar em salvar.

No Android:

No aplicativo do WhatsApp, clique nos 3 pontinhos no canto superior direito, dentro da conversa com a pessoa; Escolha a opção “Ver Contato”; Abaixo da parte de mídia, clique em “Notificações Personalizadas”; Ative a personalização e escolha o som de preferência.