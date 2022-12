Novo adicional extra em dezembro para quem recebe o Auxílio Brasil

A partir da próxima segunda-feira (12), o Ministério da Cidadania começará com os pagamento de dezembro do Auxílio Brasil. A boa notícia é que mais de 5 milhões de famílias poderão receber um adicional de R$ 110, aproximadamente.

Acontece que em dezembro também será realizado o pagamento do Vale-Gás, desse modo, as famílias beneficiárias do programa social que também recebem este auxílio terão acesso a um benefício mínimo de R$ 710.

É importante lembrar que tanto o Auxílio Brasil quanto o Vale-Gás passaram por uma ampliação em agosto, mediante a aprovação da PEC das Bondades.

No primeiro caso, o benefício passou de R$ 400 para R$ 600, já no segundo, o valor do auxílio deixou de corresponder 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg para representar 100%. Desse modo, são contabilizados os R$ 600 + R$ 110.

Calendário Auxílio Brasil – Dezembro

Assim, em dezembro ocorrem os repasses do Auxílio Brasil e do Vale-Gás conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Veja as datas a seguir:

Final do NIS Datas de pagamento 1 12 de dezembro 2 13 de dezembro 3 14 de dezembro 4 15 de dezembro 5 16 de dezembro 6 19 de dezembro 7 20 de dezembro 8 21 de dezembro 9 22 de dezembro 0 23 de dezembro

Quem recebe o Auxílio Brasil?

Podem participar do Auxílio Brasil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que correspondem aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Quem recebe o Vale-Gás?

Para ter acesso ao benefício bimestral é necessário corresponder aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no CadÚnico e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Como saber se vou receber o benefício em dezembro?

Beneficiários do Auxílio Brasil e do Vale-Gás podem consultar se receberão a parcela de dezembro dos benefícios pelos seguintes canais:.

Aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.