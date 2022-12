Novo concurso Banestes? banco aumenta expectativas sobre edital; confira detalhes!

Pode estar chegando aí um novo concurso Banestes (Banco do Espírito Santo). O motivo para tantas especulações se deu ao fato de que a instituição fez modificações sugestivas no portal do banco.

As páginas do edital foram criadas e três páginas de acompanhamento nomeadas por “Concurso Público 2022”. Com isso, aumentou-se a expectativa de novas contratações por meio de seleção.

Embora houvessem essas mudanças, ainda não se tem informações sobre novo edital ou possíveis cargos. Clique aqui e confira as páginas criadas pelo Banestes.

É importante destacar também, que em 2021, o banco anunciou vagas para a carreira de TI. Entretanto espera-se que novos cargos sejam contemplados. Sendo assim, se novos concursos forem realizados conforme indicado na página do banco, é possível que sejam contemplados cargos de níveis médio e superior.

As pessoas que buscam carreira bancária, esta pode ser uma excelente oportunidade, já que o Banestes oferece muitos benefícios e excelentes remunerações.

Quando aconteceu o último concurso Banestes?

O último concurso aconteceu em 2021. Houve a necessidade de comprovação de diploma de nível superior e a área ofertada foi para o cargo de analista em tecnologia da informação (TI). As especializações segundo o edital foram:

Desenvolvimento de Sistemas

Suporte e Infraestrutura

Segurança da Informação

Os aprovados no concurso Banestes receberiam acima de R$ 4,7 mil. Este valor inclui o salário-base de R$3.799,20 e gratificação de 25% que neste ano corresponde a R$949,80.

A última seleção para técnico bancário aconteceu em 2018, as oportunidades foram para nível médio e superior, além de jornadas de 30 a 40 horas semanais.

As remunerações eram de R$2.741,10 e 3.746,04, para técnico bancário e técnico em segurança do trabalho.

As chances foram para analista econômico financeiro, nas especialidades de gestão contábil e gestão financeira, analista de tecnologia da informação nas áreas de desenvolvimento de sistemas e suporte e infraestrutura, assistente social e analista de comunicação, neste caso seria necessário apresentar diploma de ensino superior.

As remunerações iniciais variavam a depender do cargo, sendo de R$2.972,34, para analista econômico financeiro. Já para analista de tecnologia da informação, de R$3.849,59, enquanto para assistente social e analista de comunicação, os ganhos eram R$2.972,34.