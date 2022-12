Novo empréstimo de R$ 4.500 do Caixa Tem; veja quem pode contratar

De acordo com a lei 14.438/22, pessoas físicas que já empreendem ou desejam empreender e Microempreendedores Individuais (MEI) podem contratar uma linha de crédito com valores ampliados por meio do Caixa Tem.

Agora, as pessoas físicas podem tomar um valor de até R$ 1.500, enquanto os Microempreendedores Individuais uma quantia de até R$ 4.500. Veja mais informações sobre o serviço a seguir.

Quem pode pedir o empréstimo do Caixa Tem?

Segundo a Caixa Econômica Federal, a linha de crédito é voltada para dois grupos. Veja quais são a seguir:

Empréstimo para Pessoa Física (inclui negativados e Auxílio Brasil)

Contratação de R$ 300 a R$ 1.500, conforme a capacidade de pagamento do solicitante;

Taxa de juros a partir de 1,95% até 3,60% ao mês;

Pagamento em parcelas de 12 a 24 meses;

Contratação através do aplicativo Caixa Tem;

Pessoas com dívidas a partir de R$ 3 mil não podem solicitar o crédito.

Empréstimo para Pessoa Jurídica (MEI)

Crédito de R$ 1.500 a R$ 4.500, conforme capacidade de pagamento do solicitante;

Taxa de juros a partir de 1,99% até 3,60% ao mês

Parcelamento de 18 a 24 meses;

Contratação presencial em uma agência da Caixa;

Empresas com dívidas a partir de R$ 3 mil não podem solicitar o crédito.

Como solicitar o empréstimo pelo Caixa Tem?

Como citado anteriormente, a contratação da linha de crédito pelo aplicativo só está disponível, até o momento, para as pessoas físicas. Desse modo, os microempreendedores devem ir até uma agência da Caixa Econômica para solicitar o empréstimo.

Todavia, para pedir o crédito pelo Caixa Tem, é necessário atualizar a plataforma. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o Caixa Tem (disponível para Android e iOS); Clique em “Crédito Caixa Tem”; Selecione qual a destinação do dinheiro, se é para um negócio ou para outros fins; Caso o usuário clique em “outros”, será direcionado para a modalidade de empréstimo do Caixa Tem tradicional, lançada em 2021, sendo que a taxa de juros é de 3,99% ao mês; Mas se o usuário indicar que usará o empréstimo para o próprio negócio, o processo do para a solicitação do empréstimo continua; Para finalizar, envie uma foto do documento de identidade e uma selfie para comprovação.

Como abrir uma conta no Caixa Tem?

A princípio, o Caixa Tem foi criado em 2020, durante a pandemia, para possibilitar o pagamento do Auxílio Emergencial. No entanto o benefício foi encerrado no ano passado, fazendo com que outros programas sociais fossem incluídos no aplicativo. Dessa forma, apenas os brasileiros que recebem algum dos abonos podem se cadastrar no Caixa Tem.

Para se cadastrar não é necessário ser cliente da Caixa. Confira abaixo o passo a passo de como instalar o aplicativo:

Baixe o APP Caixa Tem em seu dispositivo (disponível para Android e iOS); Após instalado, clique em “Entrar”; Selecione a opção “Novo usuário”; Em seguida, o aplicativo solicitará documentos pessoais, como CPF e RG e envio de foto atual. Passando dessa fase, o cadastro é realizado.