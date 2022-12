NOVO preço do Gás de cozinha choca os brasileiros

A Petrobras diminuiu em 5,3% o preço do gás cozinha (GLP) vendido em suas refinarias. Com a nova diminuição, o valor passou de R$ 3,7842 para R$ 3,5842 o quilo, correspondendo ao preço de R$ 46,59. Em suma, o recuo chega a R$ 2,60 para as distribuidoras.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, explicou a estatal.

Preço para o consumidor

Os novos valores refletem diretamente no preço do produto vendido nas distribuidoras. Todavia, até chegar ao consumidor, o item sofre novos acréscimos para garantir o lucro das empresas envolvidas na cadeia de distribuição do gás de cozinha.

O preço médio do gás de cozinha caiu 0,3%, passando de R$ 110,19 para R$ 109,85, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Até o mês passado, os preços do GLP vinham em trajetória de alta.

Vale-Gás nacional

Dezembro é o mês do pagamento da última parcela ampliada do Vale-Gás. Em agosto, mediante a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), chamada Kamikaze, o Governo Federal começou a pagar o benefício em dobro, equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás. Anteriormente, o valor correspondia a apenas 50% do preço do produto.

O valor mensal do gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 quilos é encontrado por meio de um levantamento realizado pela ANP. Desse modo, com a mudança do benefício, mais de 5,9 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade receberão o vale-gás dobrado, aproximadamente R$ 110 em dezembro.

Abaixo, confira qual será o calendário de repasses do Vale-Gás em dezembro, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 12 de dezembro;

NIS final 2: 13 de dezembro;

NIS final 3: 14 de dezembro;

NIS final 4: 15 de dezembro;

NIS final 5: 16 de dezembro;

NIS final 6: 19 de dezembro;

NIS final 7: 20 de dezembro;

NIS final 8: 21 de dezembro;

NIS final 9: 22 de dezembro;

NIS final 0: 23 de dezembro.

Quem pode receber o Vale-Gás

Para ter direito ao Vale-Gás nacional é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Considerando os dados oficiais deste ano de 2022, o valor máximo é de R$ 606. Quem recebe acima deste nível não será considerado.

Além da questão da renda, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O projeto que cria o Vale-Gás nacional diz ainda que mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia também têm direito ao recebimento do saldo.