NOVO preço do gás de cozinha desta semana choca brasileiros

A Petrobras reduziu em dezembro o preço do gás de cozinha (GLP) em 9,7%. A alteração feita pela instituição deixou o botijão mais barato, não apenas para as distribuidoras, mas também para os consumidores finais.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, afirmou a Petrobras.

Na última semana, o preço médio do botijão de gás de 13kg foi reduzido de R$ 109,99 para R$ 109,43, o que equivale a 0,5%. De acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), essa foi a quarta queda semanal consecutiva.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás foi sancionado no dia 22 de novembro de 2021, pelo presidente Jair Bolsonaro, e tem validade de apenas 5 anos. Ele possui o intuito de ajudar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha de 13kg diante ao impacto econômico causado pelo aumento do produto.

Desse modo, como em outras iniciativas sociais, o benefício contempla famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Sendo priorizadas nos pagamentos as mulheres responsáveis pela família e àquelas vítimas de violência doméstica.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para receber o Vale-Gás é necessário:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Como saber se vou receber o benefício?

A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas:

Aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.