Novo recurso INCRÍVEL é liberado no WhatsApp; você já está usando e nem sabe

O WhatsApp é constantemente atualizado pela Meta, empresa responsável pelo mensageiro, Facebook e Instagram. Nesta perspectiva, o site WABetaInfo encontrou um recurso muito útil para um grupo especial de usuários.

Na prática, os usuários do aplicativo para a versão iOS podem fazer outras atividades com o celular sem que a câmera do WhatsApp desligue. A possibilidade permite que outros aplicativos sejam executados quando estiver em videochamada.

Novidades do WhatsApp

Recentemente, o WhatsApp liberou um recurso que está facilitando a vida de muitos usuários. Já é possível criar um bate-papo particular, como um grupo individual. Veja como acessar o recurso a seguir:

Na página inicial do WhatsApp, acesse a lista de contatos clicando no botão com ícone de balão de conversa; Entre os primeiros bate papos, você vai observar que existe um chat com o seu nome e entre parênteses a descrição “você’”; Ao clicar, é possível encaminhar arquivos, anotações e outros conteúdos para si mesmo; Para tornar o recurso mais visível, fixe a conversa, pressionando-a até aparecer o ‘’pin’’, no formato de alfinete. Dessa maneira, o que foi salvo sempre estará em destaque.

Outro recurso muito aguardado pelas pessoas que usam o mensageiro é a opção de tirar o online. O objetivo do recurso é aumentar a privacidade dos usuários no aplicativo. No entanto, para ativá-lo é necessário que o mensageiro esteja atualizado.

Para isso, basta acessar as configurações e selecionar o “Visto por último” e escolher entre “Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”. A partir da escolha, o status “online” deixará de aparecer na janela do usuário.

Avatar do WhatsApp

Segundo as informações, os usuários têm milhares de combinações diferentes para criar o seu avatar. Tais características são: estilo de cabelo, traços faciais e roupas do personagem. As possibilidades são semelhantes as do Instagram e Facebook.

Contudo, mesmo que tenha sido recentemente lançado, a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, já informou que vai trazer melhorias no estilo dos personagens, como iluminação, sombreamento e texturas de cabelo.

Ademais, há a possibilidade de criar uma figurinha com os avatares dos usuários. Veja abaixo como criar seu avatar no aplicativo:

Acesse o WhatsApp; Na tela inicial do aplicativo, toque no ícone ? (Mais opções) se você usar Android ou em “Configurações” se você usar iPhone; Selecione “Avatar”; Toque em “Criar avatar”; Siga as etapas na tela para criar seu personagem; Para finalizar, toque em “OK”.

Vale ressaltar que ao enviar o seu avatar como figurinha, o seu contato poderá compartilhá-la com outras pessoas ou reagir usando um emoji.