NOVO RG: Como emitir o documento em dezembro? Veja quem pode

O Governo Federal já liberou a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Os cidadãos de diversos estados do país já podem solicitar a nova versão do Registro Geral (RG), que agora tem apenas o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número.

De acordo com o governo, as mudanças foram realizadas no documento para proporcionar aos cidadãos mais segurança e praticidade no dia a dia. Antes, a pessoa poderia ter até 27 registros diferentes, conforme a quantidade de unidade do país.

Além da unificação do RG com CPF, outras alterações foram feitas no novo modelo da identidade, todas com a intenção de melhorar o dia a dia do cidadão. Confira abaixo quais foram.

Mudanças do novo RG

As mudanças feitas no RG foram as seguintes:

Autenticação do documento através do QR Code;

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa);

Identificação se o titular é doador de órgão ou não;

Constará a naturalidade do cidadão;

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes);

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento;

Por fim, a uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional.

Como emitir o novo RG?

Primeiramente, é importante salientar que nem todos os estados do país estão emitindo o RG no novo formato. Dessa forma, podem solicitar a emissão do novo RG as pessoas que moram nos seguintes locais: Rio Grande do Sul, Acre, Goiás, Minas Gerais, Paraná e no Distrito Federal. De acordo com informações oficias, os demais estados terão até o dia 6 de março de 2023 para se adaptarem ao novo formato.

“Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com sua carteira. Isso vai acabar. Haverá uma identificação única do cidadão”, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos.

Além disso, apenas os cidadãos que estiveram com o CPF regular poderão receber a nova versão da identidade. Isso porque, caso tenha qualquer pendência no documento não será possível ter a emissão da CIN, uma vez que o cadastro será o seu número principal.

Como instalar o RG Digital?

A princípio, para instalar o RG Digital, é necessário que a nova versão do documento físico seja emitida. Entretanto, como já mencionado, nem todos os estados já habilitaram a nova versão.

Para utilizar o RG Digital, o cidadão deve fazer o baixar o aplicativo do documento, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Lembrando que, ao baixar o app, o cidadão deve inserir na busca a sigla do seu estado.

Confira por onde baixar o aplicativo:

São Paulo: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Rio de Janeiro: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Distrito Federal: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Goiás: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Pará: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Paraíba: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Alagoas: Baixe no seu celular Android ou iOS.

Após o download, o cidadão deve seguir o passo a passo do aplicativo e escanear QR Code, que fica no documento físico, tirar uma foto selfie e criar seu cadastro para utilizar a versão digital do documento.