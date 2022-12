Novo TRUQUE do Whatsapp está dando o que falar

Usuários do WhatsApp podem personalizar o som de notificação das mensagens que devem ser respondidas com urgência. Desse modo, ao reconhecer o toque diferente, a pessoa ficará alerta para a necessidade de abrir o aplicativo e ver o conteúdo enviado.

Essa configuração é indicada para contatos que carregam uma grande influência sobre o seu dia a dia, como o seu patrão, pai, mãe, amigos e até mesmo uma pessoa que deve te avisar sobre algo importante. A boa notícia é que essa personalização pode ser feita pelo próprio app.

Como saber quem te mandou mensagem pelo som

No iOS:

Entre no aplicativo WhatsApp; Vá para o chat da pessoa (ou grupo) que deseja personalizar o som; Toque no nome do chat da pessoa ou do grupo; No perfil da pessoa, selecione a opção “Papel de parede e som”; Feito isso, o menu para a personalização será aberto. Clique em “Personalizar o toque”; Depois, escolha entre as opções disponíveis de “Toques de alerta” e “Clássicos”; Na sequência, escolha o seu preferido e aguarde a verificação em “Check azul”; Pronto, basta clicar em salvar.

No Android:

No aplicativo do WhatsApp, clique nos 3 pontinhos no canto superior direito, dentro da conversa com a pessoa; Escolha a opção “Ver Contato”; Abaixo da parte de mídia, clique em “Notificações Personalizadas”; Ative a personalização e escolha o som de preferência.

Como cria enquetes no WhatsApp?

Já está liberado! O WhatsApp acaba de implementar mais um recurso em seu aplicativo. Os usuários que estão na última versão do mensageiro já podem conferir a funcionalidade de enquetes. Desse modo, será possível facilitar a decisão em grupos.

Os usuários poderão nomear as enquetes e escolher até 12 opções de respostas. Após criar o método de votação, basta compartilhar com os contatos e ver qual será a decisão. Lembrando que a funcionalidade já está disponível na última atualização do WhatsApp.

Veja como criar uma enquete:

Abra o WhatsApp;

Escolha o chat ou grupo para o qual deseja enviar a enquete;

Clique no ícone ao lado da barra de ferramentas;

Encontre e selecione a opção “Enquete”.

Nesta aba, você deverá clicar para escolher o título e a pergunta, depois, é escrever as opções de resposta e compartilhar com os contatos que devem participar da votação.

Como usar o WhatsApp em dois celulares?

A nova função permite que qualquer pessoa possa utilizar o WhatsApp em dois celulares ao mesmo tempo. Lembrando que a possibilidade de usar a mesma conta em dois dispositivos simultaneamente já era muito solicitado pelos usuários.

Sendo assim, se você precisa ativar a nova função e pretende abrir o WhatsApp em dois celulares diferentes, basta seguir o passo a passo completo abaixo:

Baixe a versão mais recente do WhatsApp Beta; Ao instalar o aplicativo, clique em “OK”; Antes de inserir o número do seu celular, toque nos três pontinhos no canto superior; Pressione o dispositivo do link e leia o código QR no segundo celular em que o WhatsApp estiver aberto; Dessa forma, a conta será aberta em dois celulares diferentes; Lembre-se que este link pode ser removido quando necessário e que não haverá problemas ao usar a conta original.