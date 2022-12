Novo truque do Whatsapp surpreende brasileiros

Os usuários do WhatsApp buscam cada vez mais privacidade. Por esse motivo, muitos utilizam a função de ocultar as mensagens para que não apareçam nas notificações do celular.

A princípio, a função para esconder as mensagens do WhatsApp fica disponível apenas para os usuários que utilizam o sistema operacional Android. O procedimento pode ser feito de forma rápida, pelo próprio aplicativo. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo.

Como esconder as mensagens do WhatsApp?

Como já mencionado, o usuário pode fazer o ajuste para ocultar as mensagens pelo próprio WhatsApp. A função é muito útil para aqueles que preferem manter a privacidade e evitar que as mensagens apareçam nas notificações do seu celular.

Portanto, se você tem interesse em impedir que as mensagens apareçam no celular, siga o passo a passo:

No celular Android, acesse o aplicativo do WhatsApp; Em seguida, procure a conversa que deseja ocultar; Depois de encontrá-la, segure-a; Em seguida, selecione o ícone da caixa com uma seta, localizada na parte superior da tela; Feito isso, a conversa será automaticamente arquivada; Para acessar o chat, basta acessar a seção Arquivados, localizada na parte superior de Bate-papos.

É importante salientar que o chat em arquivo pode ser desativado a qualquer momento, caso o usuário tenha interesse. Para isso, basta clicar na caixa com a seta.

Novidade do WhatsApp para foto de perfil

O WhatsApp liberou uma nova função no aplicativo. Agora, os usuários podem criar um avatar e utilizá-lo na foto de perfil. Além disso, o mensageiro permite que o personagem virtual seja enviado nas conversas como figurinha.

A saber, o aplicativo disponibiliza bilhões de combinações diferentes para que o usuário crie seu avatar. Por meio do app, a pessoa pode definir detalhadamente o estilo do seu personagem, como cabelo, características faciais, roupas e acessórios.

Avatar do WhatsApp

Os avatares do WhatsApp são do mesmo modelo aos do Instagram e Facebook. No entanto, até o momento, o mensageiro não informou se haverá integração com as outras duas plataformas nesta etapa.

De acordo com o mensageiro, algumas melhorias serão feitas futuramente no estilo dos personagens, como iluminação, sombreamento e texturas de cabelo. Ainda, segundo o aplicativo, atualmente está em fase de testes a criação de uma figurinha com avatares de vários usuários.

Os avatares foram criados com a finalidade de ajudar os usuários a se expressarem melhor nas conversas e oferecer mais privacidade, uma vez que o personagem pode ser utilizado como uma foto real.

Como criar meu avatar no WhatsApp?

Acesse o WhatsApp; Na tela inicial, clique no ícone de mais opções (?) ou “Configurações” se você usar iPhone; Clique em “Avatar”; Em seguida, toque em “Criar avatar”; Feito isso, siga as etapas na tela para criar seu personagem e, ao finalizar, clique em “OK”.

Caso deseja excluir seu personagem, basta abrir a tela novamente e clicar em “Apagar avatar”.

Como utilizar o avatar na foto de perfil no WhatsApp?

O procedimento é bem simples e rápido, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o WhatsApp; Na tela inicial, clique em mais opções (?) ou em “Configurações” se você usar iPhone; Clique na sua foto de perfil; Em seguida, toque em “Editar”; Escolha a opção “Usar avatar” e pronto.