Novo valor do gás de cozinha IMPRESSIONA brasileiros: confira o preço

O último reajuste que foi feito no preço do gás de cozinha beneficiou muitos brasileiros. Após aumentos constantes, a Petrobras informou que o gás terá uma redução de preço. De acordo com a instituição, o valor do gás será reduzido porque será repassado para as distribuidoras com um preço mais baixo. A redução será de 5,3%.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, explicou a estatal.

Dessa forma, com uma diminuição de aproximadamente R$ 2,60, o preço médio cobrado pela Petrobras no botijão de 13kg passa a ser R$ 46,59. Todavia, é importante salientar que esse não será o valor da venda do produto para o consumidor. De acordo com informações da ANP, o valor do gás para os consumidores passou de R$ 110,19 para R$ 109,85.

Novo preço para o consumidor

Os novos valores refletem diretamente no preço do produto vendido nas distribuidoras. Todavia, até chegar ao consumidor, o item sofre novos acréscimos para garantir o lucro das empresas envolvidas na cadeia de distribuição do gás de cozinha.

O preço médio do gás de cozinha caiu 0,3%, passando de R$ 110,19 para R$ 109,85, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Até o mês passado, os preços do GLP vinham em trajetória de alta.

Governo libera o vale-gás

Os beneficiários do Vale-Gás já começaram a receber o pagamento do benefício. O programa é liberado pelo governo federal com o objetivo de ajudar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Neste mês, o Vale-Gás está sendo disponibilizado em dobro, no valor de R$ 112, e terá apenas mais uma parcela liberada neste ano, que já teve o pagamento iniciado no dia 12 de dezembro.

Embora o programa esteja com o valor mais elevado, é válido destacar que, a partir de 2023, a previsão é que o pagamento do benefício volte ao habitual..

Próximo pagamento do Vale-Gás

A princípio, a apuração dos preços do gás de cozinha é realizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A agência divulga mensalmente o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP e, a partir disso, o valor do benefício é definido.

É importante ressaltar que o pagamento do Vale-Gás é liberado a cada 2 meses, com um valor que corresponde a 50% do preço médio nacional do botijão de gás. Todavia, atualmente o benefício está sendo liberado em dobro, no valor de R$ 112,00.

Os repasses do benefício ocorrem juntamente com os pagamentos do Auxílio Brasil. Além disso, o cronograma é definido de acordo com Número de Identificação Social (NIS). Portanto, confira o calendário de pagamentos de dezembro.

Calendário do Vale-Gás de dezembro

Inscritos NIS Data do pagamento NIS de final 1 12 de dezembro NIS de final 2 13 de dezembro NIS de final 3 14 de dezembro NIS de final 4 15 de dezembro NIS de final 5 16 de dezembro NIS de final 6 19 de dezembro NIS de final 7 20 de dezembro NIS de final 8 21 de dezembro NIS de final 9 22 de dezembro NIS de final 0 23 de dezembro

Quem tem direito ao pagamento do Vale-Gás?

De acordo com as regras, o vale-gás nacional é destinado à família que possui uma renda per capita de até meio salário mínimo. Considerando os dados oficiais deste ano de 2022, o valor máximo é de R$ 606. Portanto, quem recebe acima deste nível, não será considerado.

Ainda, é importante que o cidadão tenha uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Lembrando que, de acordo com o projeto do benefício, as mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia, também têm direito ao recebimento do saldo.