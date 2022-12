NOVO valor do IPVA para 2023 surpreende brasileiros

A partir do próximo ano alguns brasileiros proprietários de veículos contarão com a isenção do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Isso se deve ao ano de fabricação do carro e a motivos de doenças. Contudo, as regras de gratuidade dependem de cada estado.

Confira a seguir!

Isenção do IPVA

Por ano de fabricação:

Conforme mencionado, a regra de isenção é de responsabilidade estadual. Veja como funciona em cada unidade do país:

Isenção a partir de 10 anos de fabricação: Goiás, Rio Grande do Norte;

Isenção a partir de 15 anos de fabricação: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro.

Isenção a partir de 18 anos de fabricação: Mato Grosso;

Isenção a partir de 20 anos de fabricação: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

Isenção a partir de 23 anos de fabricação: Alagoas;

Isenção a partir de 30 anos de fabricação: Pernambuco e Santa Catarina.

Importante! Apenas os estados de Minas Gerais e Roraima não concedem nenhum tipo de isenção dos veículos de acordo com o seu ano de fabricação.

Por doença:

Alguns cidadãos têm direito à isenção do tributo, de acordo com o tipo de doença acometida. Confira a lista abaixo:

Acidente Vascular Cerebral (AVC); Acidente Vascular Encefálico; Amputação; Artrite reumatóide; Artrodese; Artrose; Autismo; Câncer; Deficiência mental; Deficiência visual; Doença degenerativa; Doenças neurológicas; Esclerose múltipla; Escoliose acentuada; Lesão por esforço repetitivo (LER); Lesões com sequelas físicas; Linfoma; Manguito rotador; Más formações ou encurtamento de membros; Mastectomia; Nanismo; Neuropatia diabética; Paralisia cerebral; Paraplegia; Parkinson; Poliomielite; Problemas de coluna; Problema renal crônico com uso de fístula; Próteses externas ou internas; Quadrantomia; Síndrome do túnel do carpo; Talidomida; Tendinite crônica; Tetraplegia; Tetraparesia.

De todo modo, é preciso comprovar a doença por meio de um laudo médico emitido por uma clínica credenciada Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do estado em que o cidadão resida.

Aumento do IPVA em 2023

evitavelmente, proprietários de veículos já podem esperar por um aumento nos valores do IPVA em 2023. Este ano, o imposto registrou uma parcela média de 22,54%, mas, pode ficar ainda mais caro para todos os veículos em 2023.

Todavia, de acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento, ainda não foi divulgado o calendário com os novos valores. De todo modo, ao analisar a situação do país, é possível prever que o valor do tributo será de fato reajustado novamente.

Nos últimos dois anos, considerando os impactos da pandemia da Covid-19, a Tabela FIPE, usada no cálculo do imposto, tem subido mensalmente. Agora, a expectativa é que essa tabela se estabilize, no entanto, os proprietários ainda serão impactados com a alta acumulada até o mês de setembro.

O aumento do imposto também está relacionado a valorização dos veículos, uma vez que muitas montadoras no país e no mundo fecharam temporariamente em decorrência da crise sanitária. Outro fator importante diz respeito a ausência de peças para montagem, considerando o fechamento das fábricas.