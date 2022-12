NOVO valor do SALÁRIO MÍNIMO ideal choca brasileiros

O salário mínimo deste ano de 2022 foi definido no valor de R$ 1.212. Contudo, uma pesquisa realizada recentemente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou que o valor definido para este ano está bem distante da quantia ideal para os brasileiros.

Os dados da pesquisa do Dieese apontaram que o salário mínimo deveria ter sido definido no valor de R$ 6.575,30 em novembro deste ano, que é 5,43 vezes maior que o piso salarial atual (R$ 1.212).

Valor ideal do salário mínimo de 2022

De acordo com a pesquisa do Dieese mostrou que o valor da cesta básica mais cara do país foi a do estado de São Paulo, sendo um total de R$ 782,68 por família. Todavia, os dados apontam que o valor da cesta básica foi elevado em 12 dos 17 estados.

A saber, a cesta básica se refere ao conjunto de alimentos básicos, que são essenciais para as refeições de uma pessoa durante um mês. O cálculo da pesquisa do Dieese é realizado com base em uma família composta por dois adultos e duas crianças.

Em comparação com o valor da cesta básica de São Paulo em novembro de 2021, o aumento no preço foi de 13,06%.

Salário mínimo está sendo insuficiente?

O Dieese também fez uma comparação dos custos da cesta básica com o salário mínimo líquido dos trabalhadores. Dessa forma, a pesquisa levou em consideração os descontos referentes à Previdência Social, que é de 7,5%.

Conforme o resultado, neste ano o trabalhador comprometeu 59,47% do seu salário mínimo líquido para custear os alimentos básicos, ou seja, utilizou mais da metade do seu recurso.

Além disso, o tempo médio necessário para que um trabalhador consiga adquirir os produtos da cesta básica chegou a 119 horas e 37 minutos na última pesquisa.

Novo aumento do salário mínimo para 2023

O coordenador do núcleo de Orçamento da equipe de transição de governo Lula, senador eleito Wellington Dias (PT-PI), informou que a proposta para o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.320.

Dessa forma, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, o novo valor ficará acima do piso salarial previsto pelo governo Jair Bolsonaro. O salário mínimo deste ano é de R$ 1.212.

Salário mínimo com aumento real em 2023

Primeiramente, é importante salientar que uma das maiores promessas feitas pelo presidente eleito Lula foi o aumento real do salário mínimo. De acordo com Lula, o salário mínimo passaria a ser ajustado acima da inflação.

O governo Bolsonaro foi reajustado conforme a inflação em 2020, 2021 e 2022, ou seja, sem aumento real. Dessa forma, caso a nova proposta do governo eleito seja aprovada, o salário mínimo voltará a ter aumento real, o que pode beneficiar bastante os brasileiros.

Recentemente, um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontou que o salário mínimo é referência para de 56,7 milhões de cidadãos. Do total, 24,2 milhões se referem a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

PEC da Transição

A princípio, a decisão da equipe de transição de propor o novo salário mínimo de R$ 1.320 ocorreu após o presidente eleito ter recebido no Centro Cultural do Banco do Brasil representantes de centrais sindicais. De acordo com informações, o reajuste do salário mínimo foi tema de discussão no encontro.

Ainda, de acordo com a equipe de transição, a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 e o valor do salário mínimo de 2023 são prioridades.

Contudo, para que a proposta de aumento do salário mínimo e a manutenção do benefício sejam implementadas é necessária a aprovação da proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da Transição.