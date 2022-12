Nubank anuncia novo recurso e clientes saem em vantagem

Clientes do Nubank podem usar um recurso que promete facilitar na hora de pagar suas contas. A ferramenta é ideal para quem esquece as datas de vencimento das faturas do cartão de crédito, por exemplo.

O débito automático funciona como um sistema de pagamentos agendados. Desse modo, o cliente cadastra as contas desejadas no aplicativo e, na data marcada, o pagamento é feito com o saldo da conta digital.

Confira mais informações sobre a funcionalidade a seguir!

Pagamento de fatura pelo débito automático

O débito automático permite que o usuário do “roxinho” (cartão de crédito do Nubank) deixe agendado o pagamento da fatura com o saldo em conta. A medida é uma ótima opção para que costuma atrasar o pagamento do boleto por esquecimento, por exemplo.

Além disso, é possível escolher entre pagar no dia em que a fatura é fechada ou em sua data de vencimento. Segundo a fintech, a possibilidade de escolher a data do débito automático é o seu diferencial quanto ao recurso de débito automático.

No entanto, para que a função seja executada, é preciso que o valor integral da fatura esteja disponível na conta, já que o Nubank não usa cheque especial ou quantias guardadas.

Como programar o débito automático?

Os usuários interessados em utilizar a função do débito automático para pagar a fatura do seu cartão devem acessar o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Na tela inicial do app, toque no ícone no canto superior esquerdo; Selecione “Configurar Cartão”; Ative a opção “Débito automático da fatura” e pronto! Suas faturas serão pagas com o dinheiro depositado na sua NuConta.

O novo serviço vai processar o pagamento da conta logo pela manhã no dia do seu vencimento. Isso porque, caso ocorra algum erro o usuário poderá acessar o aplicativo do Nubank e finalizar o procedimento de forma manual.

Quero desativar o débito automático, e agora?

Caso tenha que desativar a função, seja porque mudou de ideia ou porque teve algum problema, basta acessar novamente o app do Nubank. Veja os passo abaixo:

No menu “Assistente de Pagamentos”, clique na opção “Débito Automático”; Em seguida, toque na conta desejada e selecione “Desativar”; Depois, digite a senha de quatro dígitos para confirmar a operação.