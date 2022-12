Nubank aumenta limite em massa e impressiona clientes

Os clientes do Nubank relataram nas redes sociais um novo aumento de limite em suas contas. Muitos usuários foram beneficiados com o aumento. Portanto, entenda o que aconteceu e veja como aumentar o seu limite.

Aumento de crédito do Nubank

Na quarta-feira (30), muitos clientes do Nubank relataram no Twiter que foram notificados com um aumento de limite de crédito em suas contas.

Como muitos já sabem, a fintech não costuma ampliar o limite dos clientes com frequência. Dessa forma, quando conseguem um aumento no limite, os usuários utilizam as redes sociais para anunciarem a novidade.

A saber, para liberar mais crédito, a fintech utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada cliente poderá receber. Portanto, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Confira 5 dicas importantes para aumentar o seu limite

Confira as cinco principais dicas para aumentar o limite do seu cartão do Nubank.

Concentre os seus gastos no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que haverá uma exploração de todo o seu limite, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atuais, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.

Saiba quais são os cartões de crédito disponíveis e como solicitar

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais requisitados pelos clientes.

Atualmente, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum do Nubank

Em primeiro lugar, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0. No entanto, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

A saber, no cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Por outro lado, no cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. No entanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta do Nubank

A modalidade Ultravioleta é mais recente que está disponível pelo Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.