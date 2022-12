NUBANK: Consigo aumentar o limite indicando amigos?

Se você é cliente do Nubank e deseja aumentar o limite do seu cartão de crédito, é preciso saber como funciona o processo de análise da fintech. A empresa costuma buscar informações sobre o perfil do consumidor, como o seu histórico financeiro, dívidas em abertos, entre outros dados, para definir o valor a ser liberado.

Neste sentido, algumas práticas podem te ajudar a elevar esse limite. Entre elas estão: pagar as contas em dia e contratar outros produtos e serviços do banco digital. Em suma, esses comportamentos podem elevar a pontuação de crédito e mostram que o cliente é um bom consumidor, que compra e paga suas dívidas em dia.

Indicar amigos aumenta o limite?

Um recurso disponível no aplicativo do Nubank permite que os clientes enviem convites para seus amigos, com uma indicação do banco digital. Muitos acreditam que a ferramenta ajuda o consumidor a conseguir mais limite, no entanto, não há informações de que essa prática seja vantajosa para o histórico de quem indica.

Em contrapartida, quem recebeu a indicação pode sim ter alguma vantagem na concessão de crédito. Mas, ainda assim, o Nubank não dispensa a análise de risco realizada para definição do limite. De todo modo, existem algumas atitudes que podem ajudar o cliente da fintech a conseguir mais crédito. Veja algumas a seguir.

Como aumentar o limite no Nubank

Concentre os seus gastos no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que haverá uma exploração de todo o seu limite, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atuais, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.