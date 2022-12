NUBANK contrata novos profissionais em várias areas

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Nubank, principal Fintech da América Latina e uma das startups mais valiosas do mundo, abre novas vagas de emprego para em diversas especialidades

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Systems engineer Tech manager Product manager Product manager, technical – platform teams Especialista de dados Diversidade – inclusão da comunidade negra Diversidade – inclusão de pessoas com deficiência Compliance testing specialist Sênior servisse designer Jud orders leader Ops efficiency e process engineering squad manager Analista de risco de mercado – corretora IT Risk SOX governance Sr. Analyst Operational risk data analyst UX desinger sênior manage UX manager Blockhain security engineer Data governance engineering specialist Lead data engineer Sênior data security Sênior IT systems analyst Sênior technical writer Sênior staff product desinger Sênior staff UX researcher Staff product desinger Software engineer SER manager – data BU Staff technical program manager Public policy analyst AML ops leader

Sobre a Nubank

A Nubank é uma startup brasileira fundada em 6 de maio de 2013 por David Vélez Vagner S.Teves Jr., Edward Wible e Cristina Junqueira focada no segmento financeiro. Seu segmento de atuação é conhecido como fintech, com o primeiro produto anunciado em 2014: um cartão de crédito com a bandeira da Mastercard sem anuidade totalmente controlado pelo smartphone.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Nubank e cadastra-se no função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

